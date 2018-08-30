Налетай, не скупись: приставы устраивают большую распродажу имущества должников

Как мы уже писали, в четверг, 20 августа, калужское управление службы судебных приставов объявило о проведении аукциона, на котором будет продано с молотка имущество должников.

Аукцион состоится 17 сентября, но чтобы принять в нем участие необходимо до 10 числа зарегистрироваться. Как это сделать, можно узнать,позвонив по телефону: (4842) 59-93-79.

Публикуем список лотов.