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Налетай, не скупись: приставы устраивают большую распродажу имущества должников

30.08.2018 15:34 3 2141 Сергей ПЕТРОВ
Налетай, не скупись: приставы устраивают большую распродажу имущества должников

Как мы уже писали, в четверг, 20 августа, калужское управление службы судебных приставов объявило о проведении аукциона, на котором будет продано с молотка имущество должников.

Аукцион состоится 17 сентября, но чтобы принять в нем участие необходимо до 10 числа зарегистрироваться. Как это сделать, можно узнать,позвонив по телефону: (4842) 59-93-79.

Публикуем список лотов.

  • Лот №1: Квартира, общей площадью 54,1 кв.м, расположенная  по адресу: г. Калуга, ул. Советская, д. 5, кв. 93. Начальная цена – 1 миллион 118 тысяч 600 рублей.  Сумма задатка –  55 тысяч 930 рублей. Время начала торгов (местное): 10-00 час. 
  • Лот №2:  Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, пл. Победы, д. 3, кв. 7. Начальная цена – 1 миллион 773 тысячи 634 рубля. Сумма задатка –  88 тысяч 682 рубля. Время начала торгов (местное): 10-10 час. 
  • Лот №3:  Земельный участок, общей площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, совхоз им. Ленина. Категория земель: земли населенных пунктов; виды разрешенного использования: для строительства жилого дома и хозяйственных построек, ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена – 190 тысяч 400 рублей. Сумма задатка –  9 тысяч 520 рублей. Время начала торгов (местное): 10-30 час. 
  • Лот №4: Комната, площадью 13,5 кв.м. в девятикомнатной квартире, по адресу: г. Калуга, ул. М. Жукова, д. 18, кв. 8. Начальная цена – 414 тысяч 800 рублей. Сумма задатка –  20 тысяч 740 рублей. Время начала торгов (местное): 10-40 час. 
  • Лот №5:  Двухкомнатная квартира, общей площадью 49,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Светлая, д.6, кв. 69. Начальная цена – 1 миллион 330 тысяч 335 рублей. Сумма задатка –  66 тысяч 517 рублей. Время начала торгов (местное): 10-50 час. 
  • Лот №6: Земельный участок, общей площадью 1 300 кв.м., находящийся по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Железнодорожная, д 37 и расположенный на нем жилой дом, общей площадью 55,1 кв.м. Начальная цена – 1 миллион 555 тысяч 500 рублей. Сумма задатка –  77 тысяч 775 рублей. Время начала торгов (местное): 11-00 час.
  • Лот №7: Квартира, площадью 69,5 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д.18, кв. 125.  Начальная цена – 3 миллиона 647 тысяч 857 рублей. Сумма задатка –  182 тысячи 393 рубля. Время начала торгов (местное): 11-10 час. 
  • Лот №8:  Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Софьинка, участок №9., и расположенный на нем 3-х этажный жилой дом, общей площадью 388,1 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Софьинка, д. 10а. Начальная цена – 12 миллионов 523 тысячи 587 рублей. Сумма задатка –  626 тысяч 179 рублей. Время начала торгов (местное): 11-20 час. 
  • Лот №9: Двухкомнатная квартира, общей площадью 45,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Киров, ул. Шелаева, д.1, кв. 95. Начальная цена – 571 тысяча 200 рублей. Сумма задатка –  28 тысяч 560 рублей. Время начала торгов (местное): 11-30 час. 
  • Лот №10: Квартира, общей площадью 42,9 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, д.5, кв. 5. Начальная цена – 1 миллион 636 тысяч 760 рублей. Сумма задатка –  81 тысяча 838 рублей. Время начала торгов (местное): 11-40 час. 
  • Лот №11: Жилой 1-этажный дом общей площадью 66.5 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, ул. Аршавина, д. 8. Земельный участок, площадью 400 кв.м, , расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно. Начальная цена –1 миллион 122 тысячи рублей.  Сумма задатка –  56 тысяч 100 рублей. Время начала торгов (местное): 11-50 час. 
  • Лот №12: Квартира, общей площадью 30,9  кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, Людиновский район, г. Людиново, ул. Гогиберидзе, д. 29, кв. 1. Начальная цена – 435 тысяч 880 рублей. Сумма задатка –  21 тысяча 794 рубля. Время начала торгов (местное): 12-00 час. 
  • Лот № 13:  Жилой дом, общей площадью 112,1 кв.м, расположенный по адресу: калужская область, г. Людиново, ул. Куйбышева, д. 16. Земельный участок, площадью 841 кв.м, расположенный по адресу: калужская область, г. Людиново, ул. Куйбышева, д. 16. Начальная цена – 966 тысяч 960 рублей. Сумма задатка –  48 тысяч 348 рублей. Время начала торгов (местное): 12-10 час. 
  • Лот №14: Жилой дом, общей площадью 73,5 кв.м, и земельный участок общей площадью, 600 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Перемышльский район, д. Хохловка, д.8.  Начальная цена – 435 тысяч 200 рублей. Сумма задатка –  21 тысяча 760 рублей. Время начала торгов (местное): 12-20 час. 
  • Лот №15: Квартира, расположенная по адресу:  Калужская область, Дзержинский район, п. Полотняный завод, ул. Горняк, д.20, кв.4 Начальная цена – 935 тысяч рублей. Сумма задатка –  46 тысяч 750 рублей. Время начала торгов (местное): 12-30 час. 
  • Лот №16: Квартира, общей площадью 29,7 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 21, кв.155. Начальная цена – 1 миллион 71 тысяча 539 рублей. Сумма задатка –  53 тысячи 577 рублей. Время начала торгов (местное): 12-40 час. 
  • Лот №17:  Земельный участок, площадью 600 кв.м, с учетом улучшений (гаража и сарая) и расположенную на нем долю жилого дома, общей площадью 173,4 кв.м, по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Луговая, д.16. Начальная цена – 1 миллион 427 тысяч 302 рубля. Сумма задатка –  71 тысяча 366 рублей. Время начала торгов (местное): 12-50 час.


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Тэги: общество
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