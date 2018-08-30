В Калуге пропала 33-летняя женщина

В пятницу, 17 августа, ушла из дома и до сих пор не вернулась 33-летняя калужанка Наталья ТОМАШ, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы
Была одета в белое с чёрным низом платье, голубые босоножки без каблука. С собой - маленькая красная сумка-клатч.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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