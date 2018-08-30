Под Голиковой и над Кириенко: «Форбс» опубликовал ТОП-100 самых могущественных людей России

30.08.2018 14:41 1926

В четверг, 30 августа, «Форбс» предоставил свой рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей России. В него вошли бизнесмены, политики, чиновники, силовики, топ-менеджеры.

Кто возглавил его угадает даже младенец, а вот пятое место премьер-министра Дмитрия Медведева может показаться неожиданным, хотя с момента объявления о старте пенсионной реформы такое падение авторитета второго лица государство вполне предсказуемо.

По версии «Форбс» второе место по влиянию в стране – за главой «Сбербанка» Германом Грефом, третье – за председателем «Газпрома» Алексеем Миллером, а четвертое у главного в «Роснефти» Игоря Сечина.

Попал в рейтинг и наш земляк. Ныне вице-премьера, а в прошлом мэра Калуги Максима АКИМОВА специалисты «Форбс» поставили на 62-ю строчку. Позицией выше Максима Алексеевича расположилась вице-премьер Татьяна Голикова, а ниже первый замглавы администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Акимов оставил позади себя многих известных и медийных личностей. И пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, и главу Первого канала Константина Эрнста, и известного в Калуге бизнесмена, главы «Ташира»Самвела Карапетяна. Он, кстати, обосновался на 95-й строчке рейтинга.

Замыкает его, кстати, глава ЛДПР Владимир Жириновский.