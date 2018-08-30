Жертва соблазна: женщина забрала из банкомата чужие деньги

38-летню жительницу Малоярослаца подозревают в краже 100 тысяч рублей из банкомата.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области, пострадавшая зашла в один из крупных супермаркетов райцентра, чтобы снять деньги с карты.

- Поместив карту в банкомат, женщина стала ждать выдачу денег, но банкомат, вернув карту, деньги не выдавал, и владелица банковской карты, постояв еще около минуты, подумала, что в терминале просто закончилась наличность и вышла из магазина, - сообщает полиция. - Через несколько минут на ее мобильный телефон пришло СМС, о том, что с её счета произведено снятие 100 тысяч рублей.

Женщина вернулась в супермаркет и набрала телефон горячей линии банка. Сотрудники службы поддержки, просмотрев запись с видеокамеры терминала, сообщили, что деньги всё-таки были выданы аппаратом, но их забрала какая-то женщина, стоявшая в этот момент в очереди.

Полицейские установили личность подозреваемой. Часть денег она успела потратить.

- В ходе разговора с оперативниками она созналась в содеянном, но пояснить причину своего поступка так и не смогла, - добавляют в полиции. – Она пообещала в ближайшее время в полном объеме возместить потерпевшей причиненный ущерб.

На период следствия с подозреваемой взята подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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