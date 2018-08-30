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Останки красноармейца откопали в огороде

30.08.2018 11:51 3 957 Елена Французова
Останки красноармейца откопали в огороде

На днях в Ермолино на участке рядом с домом №6 по улице Островского обнаружили  захоронение красноармейца. 

- О местонахождении могилы членам поискового отряда «Звезда» сообщила местная жительница, узнавшая о ней от своей бабушки, - сообщает портал obninsk.name.  - К сожалению, рядом с телом бойца не было обнаружено медальона, поэтому установить его личность не представляется возможным.

Перезахоронение красноармейца состоится 17 сентября в 15:00. Тело бойца упокоится в братской могиле села Ермолино.


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