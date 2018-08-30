Останки красноармейца откопали в огороде

На днях в Ермолино на участке рядом с домом №6 по улице Островского обнаружили захоронение красноармейца.

- О местонахождении могилы членам поискового отряда «Звезда» сообщила местная жительница, узнавшая о ней от своей бабушки, - сообщает портал obninsk.name. - К сожалению, рядом с телом бойца не было обнаружено медальона, поэтому установить его личность не представляется возможным.

Перезахоронение красноармейца состоится 17 сентября в 15:00. Тело бойца упокоится в братской могиле села Ермолино.