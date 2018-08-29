Людиновская пенсионерка споёт Пелагее, Меладзе, Агутину и Лещенко

В пятницу, 7 сентября, на Первом канале стартует новый проект «Голос 60+». В этом музыкальном конкурсе будут участвовать только возрастные вокалисты.
Наша землячка Светлана Тришкина из Людиново прошла отборочный тур. Теперь ей предстоят «Слепые прослушивания», во время которых звёздные судьи, не видя исполнителей, выбирают певцов в свои команды.
В этот раз наставниками станут Пелагея, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Лев Лещенко.
Светлана признаётся, что на конкурс идёт не за победой, а за новыми ощущениями.
Светлане Тришкиной 64 года. Она заслуженный работник Калужской области. 36 лет руководит Народным академическим хором ветеранов ДК им. Гогиберидзе.
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