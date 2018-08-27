На фестивале яблочных пирогов лучшим стала Чаккатта от Макса Фрая

Как мы рассказывали, в День города, 25 августа, в сквере за кинотеатром «Центральный» состоялся III Благотворительный фестиваль яблочных пирогов. В этом году его целью был сбор средств на проектирование пространства сквера, который сейчас находится в полузаброшенном состоянии.

Фестиваль начался в полдень, но гости стали подтягиваться в сквер заранее. Их можно было узнать по пирогам, которые они приносили с собой. Каждый кулинарный шедевр получал свой порядковый номер. Всего калужане принесли 46 пирогов, испечённых по разным рецептам: классические шарлотки, с заварным кремом, орехами, корицей и даже безе.

Все пироги разрезались на кусочки, которые затем продавались за пожертвования. Его размер гости определяли самостоятельно, исходя из своих финансовых возможностей.

- Участвую в фестивале второй год, - рассказала нам Сабина. Она пришла с младшей сестрой Лизой и дочкой Катей. – Замечательное мероприятие. Организаторы ставят очень хорошую цель. Конечно, нам приятно чувствовать свою причастность к такому доброму делу. Рецепт, по которому пекли пирог, очень простой: яйца, мука, сахар и яблоки. Главное, чтобы всё было в равных количествах.

- Принимаем участие в этом мероприятии во второй раз, - говорит Люба. Она была на празднике с супругом и дочкой Марикой. – Очень хорошая инициатива: здорово, красиво, современно и вкусно! Наш пирог с яблоками, орехами и карамелью. Сначала готовится тесто. Для этого потребуется два яйца, сахар и достаточно большое количество растительного масла. В тесто добавляются яблоки, дроблёные орехи. Отдельно готовится карамель, которой поливается готовый пирог.

Кстати, пироги для фестиваля пекли не только дамы, но и мужчины. Это Дмитрий. По профессии он инженер-конструктор. Готовить начал лет с семи. Процесс увлёк его настолько, что уже года два в свободное от работы время он делает торты и пирожные на заказ.

- В основе этого пирога – песочное тесто, - рассказал нам Дмитрий. – Яблоки предварительно тушатся, закладываются. Дальше идёт ванильный заварной крем патисьер, сверху – штрезель (кондитерская крошка). Время приготовления – 45-60 минут.

Пришёл на фестиваль со своим пирогом и городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

В 14:00 приём пирогов на конкурс закончился, и жюри в составе журналистов Марины ГЛУШЕНКОВОЙ, Максима ВАСЮНОВА и специалиста по связям с общественностью Ариадны ПАВЛИКОВОЙ приступило к дегустации.

Судьи пробовали блюда и, запивая их чаем, делали какие-то пометки в блокнотиках.

- Попробовать все 46 пирогов каждому невозможно, - говорит Марина Глушенкова. – Поэтому система такая: каждый из нас должен продегустировать примерно 15, выделить два-три фаворита. Из них потом будем выбирать призёров.

Пока жюри пыталось справиться со своей нелёгкой задачей, гости весело проводили время, благо заняться было чем: поиграть в шахматы, сделать поделку, порисовать, полепить.

Любители подвижных игр могли полазить на скалодроме, походить по канату, пострелять из лука.

Взрослые тоже не сидели без дела: они мастерили грифельные доски, столярничали в «Открытой мастерской».

Ещё можно было полазить по дереву, что с удовольствием делали не только дети, но и их родители.

Тем временем жюри определило 13 финалистов и, хлебнув чаю, продолжило свою напряжённую работу.

- Нам было очень тяжело, – призналась Марина Глушенкова на церемонии награждения. – С большим трудом мы определили победителей.

Третье место заняла Алёна МЕЛЕНТЬЕВА.

Алёна Мелентьева с сыном Егором.

- Мы отметили этот пирог, потому что он максимально простой, но при этом очень вкусный, - пояснила Ариадна Павликова.

Как выяснилось позже, бронзовый призёр сделан по веганскому рецепту.

- В фестивале участвую второй раз. Наверное, это будет нашей семейной традицией. Очень нравится атмосфера. Ну и доброе дело сделали – приятно, - говорит Алёна и раскрывает рецепт своего пирога. – Берём кокосовое масло, но можно и обычное растительное, воду, муку, льняное семя. Готовим тесто. Начинка – яблоки с сахаром.

Второе место досталось Марии ТИМОХИНОЙ.

Мария Тимохина с дочерью Миланой.

- Мне тоже очень нравится идея фестиваля. Такого формата в нашем городе больше нет. Везде пройдёшь – шаурма, шашлыки, а здесь – душевно, интересно, по-семейному, - рассказала она нам. – Мой пирог называется «Мечта». Внизу песочное тесто из желтков, яблоки с корицей, сверху – безе.

На первом месте оказался янтарный пирог чаккатта – не простой, между прочим, а магический.

Авторы пирога-победителя слева направо: Татьяна БИРЮКОВА, Антон ЛАПИКОВ и Наталия МИШЕНИНА.

- Пекли его по рецепту из фантастической книги Макса Фрая, - огорошили меня авторы кулинарного шедевра Татьяна Бирюкова, Наталия Мишанина и Антон Лапиков. – Мы столько о нём читали и вот, наконец-то, испекли. Хотелось попробовать свои силы именно в таком вот интересном соотношении: много-много мандаринов, яблочного сока, яблоки, которые нужно очень долго варить, и 17-я ступень чёрной магии (смеются).

В общей сложности ребята готовили чаккатту часа четыре, но результат того стоил.

Спустя два дня, в понедельник, организаторы фестиваля подсчитали собранную сумму: 35 тысяч 746 рублей. Конечно, этих денег полностью на проект реновации сквера не хватит. Оставшуюся сумму энтузиасты надеются собрать на всероссийской краундфандинговой платформе «Планета.ру».

Город тоже обещает не остаться в стороне. Если всё пойдёт, как задумано, то реконструкция начнётся уже весной 2019-го.

Рецепт пирога «Чаккатта»

4 больших яблока

2 куриных яйца

80 г сахара

100 г пшеничной муки

100 г размягчённого сливочного масла

12 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. апельсинового конфитюра

Для желе:

500 мл яблочного сока без сахара

50 мл сиропа из маракуйи или мандаринов

10 г листового желатина

Для сиропа:

150 г сахара

100 г мякоти маракуйи или мандаринов без косточек

200 мл воды

Сначала нужно приготовить сироп. В сотейнике смешивается сахар, мякоть маракуйи (мандаринов) и вода. Довести до кипения, помешивая, пока весь сахар не растворится.

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками. Выложить яблочные дольки в кипящий сахарный сироп порциями, варить на небольшом огне до прозрачности. Откинуть готовые дольки на дуршлаг, дать стечь лишнему сиропу.

Разогреть духовку до 180 градусов. Застелить дно разъемной формы бумагой для выпечки, бортики смазать растительным маслом. Муку просеять вместе с разрыхлителем. Приготовить тесто. Сливочное масло взбить с сахаром с помощью венчика. Добавить яйца по одному, продолжая взбивать. Всыпать муку с разрыхлителем, тщательно перемешать.

Выложить тесто в подготовленную форму, распределить на поверхности четверть яблочных долек, слегка вдавливая их в тесто. Выпекать 15-18 минут. Достать форму из духовки, и дать пирогу полностью остыть в форме.

Смазать поверхность пирога апельсиновым конфитюром, выложить оставшиеся яблочные дольки.

Приготовить желе. Желатин замочить в холодной воде на 10 минут.

Яблочный сок и сироп маракуйи/мандарина нагреть, но до кипения не доводить. Желатин отжать от воды, добавить в горячий яблочный сок, тщательно перемешать, остудить до комнатной температуры.

Распределить по поверхности пирога 4-5 ст. л. яблочного сока с желатином,

убрать форму с пирогом в холодильник до застывания желе.

Вылить оставшееся желе в форму с пирогом, убрать в холодильник до полного застывания, не меньше чем на 3-4 часа.

Перед подачей обернуть форму полотенцем, смоченным в горячей воде на 2-3 минуты, аккуратно снять бортики и с помощью лопатки переложить пирог на сервировочную тарелку.

Фото автора.