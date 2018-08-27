Они куют металл: людиновские чиновники открещиваются от поджогов

В понедельник, 27 августа, на заседании областного правительства обсудили пожары в Людиново. За август в городе их произошло более 20-ти. Горели расселённые дома и сараи. Местные жители уверены, что таким образом власти решили демонтировать расселенные дома, а заодно и не вывозить лишний мусор. Те в свою очередь от этого открещиваются.

- Почему люди поджигают, может кто-нибудь объяснить, какая выгода от этих поджогов? – спросил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

- Такие возгорания, на мой взгляд, случаются неспециально, это не органы местного самоуправления занимаются поджогами, чтобы меньше заплатить подрядной организации. Безусловно, это какая-то случайность, — сказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ.

- Полиция отрабатывает несколько версий, есть свидели поджогов, а также есть подозреваемые, - прокомментировал ситуацию глава администрации муниципального района Даниил АГАНИЧЕВ.



- То, что их поджигают, это, как говорится, и так понятно. А для чего их поджигают, вы разобрались? — спросил Анатолий Артамонов. - Хулиганство просто, что ли, или экономический интерес?

- Там и хулиганство, и экономический интерес. Скажем так, чтобы потом в сгоревшем можно было что-нибудь найти, железки какие-то, которые можно бы сдать на металлолом, - ответил Аганичев.

- Давайте так, коллеги, когда отселяете эти дома, надо немедленно, не дожидаясь никаких поджогов, их разбирать и вывозить. Ещё раньше, чем отселили, торги надо проводить, - подвёл итог Анатолий Артамонов.

Глава региона напомнил, что такие поджоги очень опасны, и он понимает беспокойство местных жителей.

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