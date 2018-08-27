Артамонов запретил 1 сентября пускать в школы ротозеев

В понедельник, 27 августа, на заседании областного правительства глава региона поинтересовался все ли школы готовы принять детей 1 сентября.

Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что проверки прошли все учебные заведения.

- Давайте, как раз в субботу проведём организовано этот день. Надеюсь, погода нас не подведёт, и мы сделаем, действительно, хороший, настоящий праздник, - сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Глава региона напомнил сотрудникам полиции и МЧС, что они отвечают за безопасность учебных учреждений.

- Директоров школ, Александр Сергеевич, надо насторожить, классных руководителей, все родители знают, есть родительские комитеты, пусть подключатся, - обратился Артамонов к Аникееву. - Никаких посторонних лиц в этот день на школьных территориях быть не должно. Никаких: ни ротозеев, ни тех, кто там с неблаговидными задачами проникает, только те, кто, как говорится, должен быть.