Артамонов запретил 1 сентября пускать в школы ротозеев

В понедельник, 27 августа, на заседании областного правительства глава региона поинтересовался все ли школы готовы принять детей 1 сентября.
Министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ сообщил, что проверки прошли все учебные заведения.
- Давайте, как раз в субботу проведём организовано этот день. Надеюсь, погода нас не подведёт, и мы сделаем, действительно, хороший, настоящий праздник, - сказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
Глава региона напомнил сотрудникам полиции и МЧС, что они отвечают за безопасность учебных учреждений.
- Директоров школ, Александр Сергеевич, надо насторожить, классных руководителей, все родители знают, есть родительские комитеты, пусть подключатся, - обратился Артамонов к Аникееву. - Никаких посторонних лиц в этот день на школьных территориях быть не должно. Никаких: ни ротозеев, ни тех, кто там с неблаговидными задачами проникает, только те, кто, как говорится, должен быть.
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