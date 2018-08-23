Ничего личного: карточки курсантов КАЛТУ с конфиденциальной информацией разбросали по улице

Прогулка с детьми у одного из корпусов Калужского авиационного лётно-технического училища в Грабцево закончилась для калужанки Галины СТУЖУК обнаружением свалки с личными делами бывших курсантов.
- Личные дела курсантов училища с характеристиками, фотографиями просто выбросили на улицу. Может, это и несекретная информация, но, мне кажется, что это неправильно, - говорит Галина.
Из дел бывших учащихся образовалась настоящая свалка.
В этих папках фотографии, имена и фамилии, адреса проживания, семейное положение, данные о родителях и психологические характеристики курсантов, родившихся в 60-х, 70-х годах прошлого века.
Вот выдержки из нескольких анкет, подобранных нами в момент визита в КАЛТУ в среду, 22 августа. Некоторые из них совсем нелестные и очень личные:
На улице оказались десятки личных анкет людей со всех концов Советского Союза. Есть среди них и данные о калужанах.
Поскольку корпуса КАЛТУ стоят уже много лет заброшенными, в них часто залезают мальчишки.
Скорее всего, они обнаружили в дебрях полуразвалившихся зданий эти дела и вышвырнули их на улицу.
Информацию о находке мы направили в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. О её результатах обязательно сообщим.
Кстати, в России это не первый случай, когда личные данные людей валяются где ни попадя. В начале августа в Москве разгорелся большой скандал, который попал во все центральные СМИ. В заброшенном здании полиции были найдены тысячи документов с личными данными москвичей и иностранцев.
Наша справка
КАЛТУ — средне-техническое учебное заведение, осуществлявшее подготовку лётчиков (пилотов), авиатехников, пилотов-инструкторов для Военно-воздушных сил СССР, Военно-воздушных сил Российской Федерации, гражданской авиации, различных спортивных обществ занимающихся авиационным спортом.
Последний выпуск специалистов был осуществлён в 2009 году.
В 2016 году глава региона Анатолий АРТАМОНОВ заявил о желании возродить КАЛТУ, но этого пока так и не произошло.
Фото автора.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Ограждение «антибабушка» убрали 23.08.2018 09:02
В День флага в Калуге развернули триколор размером 30х60 метров 23.08.2018 08:00
Украшать флагами будут всё, кроме магазинов 22.08.2018 16:53
Шопинскую дорогу доделают за 200 миллионов 22.08.2018 16:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: