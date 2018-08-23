Ничего личного: карточки курсантов КАЛТУ с конфиденциальной информацией разбросали по улице

23.08.2018 12:10 869

Прогулка с детьми у одного из корпусов Калужского авиационного лётно-технического училища в Грабцево закончилась для калужанки Галины СТУЖУК обнаружением свалки с личными делами бывших курсантов.

- Личные дела курсантов училища с характеристиками, фотографиями просто выбросили на улицу. Может, это и несекретная информация, но, мне кажется, что это неправильно, - говорит Галина.

Из дел бывших учащихся образовалась настоящая свалка.

В этих папках фотографии, имена и фамилии, адреса проживания, семейное положение, данные о родителях и психологические характеристики курсантов, родившихся в 60-х, 70-х годах прошлого века.

Вот выдержки из нескольких анкет, подобранных нами в момент визита в КАЛТУ в среду, 22 августа. Некоторые из них совсем нелестные и очень личные:

«мать – диспетчер пожарной охраны»

«отец бросил семью»

«отец неродной, родной отец погиб, когда ему было 5 лет»

«взаимоотношение между родителями хорошие, отец не пьёт и не курит»

«заикание не мешает учёбе»

«маленький словарный запас»

«подвержен мнению группы, возможно отсутствие инициативы».

На улице оказались десятки личных анкет людей со всех концов Советского Союза. Есть среди них и данные о калужанах.



Поскольку корпуса КАЛТУ стоят уже много лет заброшенными, в них часто залезают мальчишки.

Скорее всего, они обнаружили в дебрях полуразвалившихся зданий эти дела и вышвырнули их на улицу.

Информацию о находке мы направили в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. О её результатах обязательно сообщим.



Кстати, в России это не первый случай, когда личные данные людей валяются где ни попадя. В начале августа в Москве разгорелся большой скандал, который попал во все центральные СМИ. В заброшенном здании полиции были найдены тысячи документов с личными данными москвичей и иностранцев.

Наша справка

КАЛТУ — средне-техническое учебное заведение, осуществлявшее подготовку лётчиков (пилотов), авиатехников, пилотов-инструкторов для Военно-воздушных сил СССР, Военно-воздушных сил Российской Федерации, гражданской авиации, различных спортивных обществ занимающихся авиационным спортом.

Последний выпуск специалистов был осуществлён в 2009 году.

В 2016 году глава региона Анатолий АРТАМОНОВ заявил о желании возродить КАЛТУ, но этого пока так и не произошло.

Фото автора.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.