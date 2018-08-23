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Ничего личного: карточки курсантов КАЛТУ с конфиденциальной информацией разбросали по улице

23.08.2018 12:10 1 869
Ничего личного: карточки курсантов КАЛТУ с конфиденциальной информацией разбросали по улице

Прогулка с детьми  у одного из корпусов Калужского авиационного лётно-технического училища в Грабцево закончилась для калужанки Галины СТУЖУК обнаружением свалки с личными делами бывших курсантов. 

- Личные дела курсантов училища с характеристиками, фотографиями просто выбросили на улицу. Может, это и несекретная информация, но, мне кажется, что это неправильно, - говорит Галина. 

Из дел бывших учащихся образовалась настоящая свалка. 

В этих папках фотографии, имена и фамилии, адреса проживания, семейное положение, данные о родителях и психологические характеристики курсантов, родившихся в 60-х, 70-х годах прошлого века.

Вот выдержки из нескольких анкет, подобранных нами в момент визита в КАЛТУ в среду, 22 августа. Некоторые из них совсем нелестные и очень личные:

  • «мать – диспетчер пожарной охраны»
  • «отец бросил семью»
  • «отец неродной, родной отец погиб, когда ему было 5 лет»
  • «взаимоотношение между родителями хорошие, отец не пьёт и не курит»
  • «заикание не мешает учёбе»
  • «маленький словарный запас»
  • «подвержен мнению группы, возможно отсутствие инициативы». 

 

На улице оказались десятки личных анкет людей со всех концов Советского Союза. Есть среди них и данные о калужанах.  

Поскольку корпуса КАЛТУ стоят уже много лет заброшенными, в них часто залезают мальчишки.

Скорее всего, они обнаружили в дебрях полуразвалившихся зданий эти дела и вышвырнули их на улицу. 

Информацию о находке мы направили в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. О её результатах обязательно сообщим.
 
Кстати, в России это не первый случай, когда личные данные людей валяются где ни попадя. В начале августа  в Москве разгорелся большой скандал, который попал во все центральные СМИ. В заброшенном здании полиции были найдены тысячи документов с личными данными москвичей и иностранцев. 

 Наша справка  
КАЛТУ  — средне-техническое учебное заведение, осуществлявшее подготовку лётчиков (пилотов), авиатехников, пилотов-инструкторов для Военно-воздушных сил СССР, Военно-воздушных сил Российской Федерации, гражданской авиации, различных спортивных обществ занимающихся авиационным спортом. 
Последний выпуск специалистов был осуществлён в 2009 году.

В 2016 году глава региона Анатолий АРТАМОНОВ заявил о желании возродить КАЛТУ, но этого пока так и не произошло. 

Фото автора. 

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: общество
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