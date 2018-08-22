В Центральном парке запретят торговать у храма

Во вторник, 21 августа, городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ обсудил состояние Центрального парка культуры и отдыха.
- В целом, по этому парку у меня есть ряд вопросов. Бессистемность, на мой взгляд, расположения там совершенно разных объектов и батут, и резинок для прыганья в центре парка, которые размещены на газонах, торговые объекты, которые не имеют какого-то единого стиля. Это неправильно, - считает Разумовский. – Концепцию мы сейчас меняем. Пока предварительно договорились, что, если такая зона необходима – аттракционы, какие-то маленькие кафешки, это будет дислоцировано в одном месте, скажем, в одной зоне. Парк должен представлять из себя прежде всего прогулочную зону. Его концепция совсем другая. Он хоть и городской, и центральный парк, но всё-таки несколько камерный. Там гулять, исторические фильмы снимать, делать красивые фотографии. Газоны должны быть восстановлены. Такие задания даны. Поэтапно парк поменяется.
Также городской голова сообщил, что все объекты торговли будут выполнены в едином стиле, который должен вписаться в облик парка.
- Перемещаем объекты, восстанавливаем газоны. Парк – это прогулочная зона, лицо города, это Свято-Троицкий собор. Вся эта часть должна соответствовать общей концепции исторической части города, - сказал Разумовский.
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