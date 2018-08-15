В конце прошлой недели на своей личной страничке в соцсетях скандально-известная многодетная мать из Калуги Вера Власкина пожаловалась на плохое состояние её детей в детдомах.

Напомним, что Веру и Сергея Власкиных лишили родительских прав на 14-летную дочь и 8-летнего сына.

- Марк - это ребенок-инвалид, который в данный момент находится в Бетлицкой школе-интернате, где за четыре месяца нахождения он ни разу не гулял на улице. Я часто его навещаю, и всегда он нас встречает с болячками на лице и не только на лице. Детей сбагрили в детдома, и теперь никому до них дела нет, - пишет женщина.

Также, по её словам, в детском доме её дочь похудела на 10 кг:

- Моя дочь Диана в Кондровском детском доме заболела анорексией. Диана за четыре месяца похудела на 10 кг. Если дальше я буду молчать о том, что в данный момент происходит с моими детьми, как издеваются над Дианой, то летальный исход недалеко. Если этот пост заинтересует правоохранительные органы, я буду рада и очень много чего могу рассказать дополнительно. Также у меня есть много фотографий и видеозаписей того, что творится в этих детдомах.

В качестве подтверждения своих слов Вера выложила фотографии детей. Действительно, на них Марк с зелёнкой на лице.

За комментариями мы обратились в учреждения, где сейчас живут дети.

- Только что общались с этой семьей, давали положительную характеристику на старших детей, что они посещают брата, - сказала директор ГКОУКО «Бетлицкая школа-интернат» Елена ГУРИКОВА. – Конечно, то, что она пишет - неправда. Лето есть лето, ребёнок мог поцарапаться, обработали ранку зелёнкой – и всё. У него даже здоровье сейчас улучшилось: больше нет эпилептических припадков. Дети его полюбили, все с ним играют.

В Кондровском детском доме также были удивлены жалобами многодетной матери. Медсестра рассказала, что девочка находится в хорошем состоянии, от еды не отказывается. Ей была поставлена инвалидность. В детском доме ребёнок получает необходимое лечение.

Как нам стало известно, жалобы в соцсетях появились после того, как Вере Власкиной не удалось через суд вернуть дочь в семью.

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