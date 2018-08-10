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На пенсиях поставят могильный крест

10.08.2018 16:14 11 792 Елена Французова
На пенсиях поставят могильный крест

Наши корреспонденты отправились на Литвиновское кладбище, чтобы выяснить, смогут ли калужане воспользоваться «благами» новой реформы.

Об увеличении пенсионного возраста уже несколько месяцев говорят как о деле решённом. Женщинам придётся работать до 63 лет, мужчинам — до 65.

Преподносят эти изменения как благо. Так, в понедельник, 30 июля, на заседании областного правительства глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ призвал чиновников активнее рассказывать о плюсах пенсионной реформы:

— Голову в песок засунули — и типа того: нас это не касается. Ничего подобного! Каждый муниципалитет и каждое министерство должны свою часть работы проводить, разъясняя. На самом деле нельзя видеть только то, что нам теперь больше работать придётся. Мы что, уж так сильно переработали, что ли? Самое-то главное, какая задача ставится: повышение уровня пенсионного обеспечения. Почему-то об этом мало говорят. Именно эту задачу поставил президент. Повысить качество пенсионного обеспечения и сопутствующих услуг, которые должны получать люди пожилого возраста.

Правда, никакой конкретики во фразе «Повышение уровня пенсионного обеспечения и качества сопутствующих услуг» нет. Об этом чиновники говорят размыто и в общих чертах, в отличие от сроков выхода на пенсию.

Не только цифры

Изменение пенсионного возраста чаще всего объясняют увеличением продолжительности жизни: мол, жить мы стали лучше и дольше, вот и на пенсию должны выходить позже. Официально в России продолжительность жизни составляет 73,5 года, в Калужской области — 71,2 года. Женщины в нашем регионе в среднем доживают до 76,9 года, мужчины — лишь до 65,5. То есть, даже по официальным меркам, пожить на песни представители сильного пола смогут лишь полгода.

Для того чтобы понять, что смертность в Калуге зашкаливает, достаточно пройтись по любому городскому кладбищу. Всего их 24. Погосты переполнены. Земли под захоронения в городе катастрофически не хватает. Как заявляют городские власти, на протяжении последних 2–3 лет в Калуге регистрируется около 4 тысяч смертей ежегодно. По данным представителей ритуальных агентств, цифра несколько больше.

За упокой

Мы отправились на Литвиновское кладбище, чтобы выяснить, есть ли шанс у калужан дожить до пенсии. Выбор погоста не случаен. Это самое «молодое» кладбище в городе — открыто в 1994 году. Изначально его общая площадь составляла 70 га. В процессе эксплуатации она увеличилась до 92 га. Литвиново — одно из трёх кладбищ в Калуге, где для захоронений отводят новые участки.

Здесь даже в будни многолюдно — сотрудники ритуальных служб устанавливают новые памятники и копают свежие могилы, родственники приводят в порядок захоронения своих близких.

Чтобы быть объективными, мы решили осмотреть 150 захоронений, записывая даты жизни людей. Могилы не выбирали — обошли все подряд. Ничтоже сумняшеся приступили к записям слева от центрального входа. Сначала цифры нас удивили: возраст мужчин — 100, 76, 79 лет, женщин — 81, 96, 77. Но, чем дальше мы продвигались по кладбищу, тем скоротечнее оказывались жизни калужан. Попадались могилы людей, жизнь которых начиналась в 90-х и нулевых годах и уже успела оборваться.

У мужчин практичеcки нет шансов дожить до пенсии.

Меньше чем за час сделали записи. Уходя, мы решили срезать, свернув на аллейку, и замерли — кругом только мужские захоронения, причём возраст усопших не превышает 65 лет.

— Этот мужчина хотя бы до пенсии дожил, тем более он военный, — заявил наш фотограф, рассматривая памятник 62-летнего мужчины в форме офицера.

Из 150 осмотренных нами захоронений — 90 мужских. Средний возраст мужчин составил 60,1 года, женщин — 68,4. То есть у слабого пола действительно есть шанс дожить до пенсии, правда, пользоваться «сопутствующими услугами» они смогут недолго.

Демографическая яма

В региональном минздраве не раз говорили о демографическом кресте — повышении смертности на фоне снижения рождаемости.

По словам министра здравоохранения Калужской области Константина БАРАНОВА, наметившаяся в 2016 году тенденция к росту темпов естественной убыли населения за минувший год усилилась, поскольку снизилась рождаемость. Самые высокие показатели смертности — в Спас-Деменском, Куйбышевском, Тарусском, Медынском, Износковском и Жиздринском районах.

Всего же в Калужской области в 2017 году умерло 14968 человек, из них более 3000 — трудоспособного возраста. Министр сообщил, что женщин умирает примерно столько же, сколько и мужчин, при этом они всё-таки живут дольше.

Среди причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения — 53,7%, второе — новообразования: 14,9%, третье — внешние причины: 6,4%, где ведущими являются все виды транспортных несчастных случаев (16,8%) и ДТП (13,1%). На сегодняшний день каждый тридцатый житель нашей области болен раком — он выявлен у 31295 человек, что составляет около 3% населения. При этом рак не приговор, смертность от онкологии постепенно снижается. Но выявить заболевание на ранних стадиях удаётся лишь в 48,4% случаев.

Несмотря на высокую смертность, в региональном минздраве прогнозируют, что средняя продолжительность жизни в Калужской области к 2025 году составит 76 лет. В связи с этим вспоминается анекдот: «Если Минздрав считает, что увеличение пенсионного возраста повысит продолжительность жизни, то отмена пенсий — это шаг к бессмертию».

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.


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Тэги: общество пенсия
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