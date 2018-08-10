На пенсиях поставят могильный крест

Наши корреспонденты отправились на Литвиновское кладбище, чтобы выяснить, смогут ли калужане воспользоваться «благами» новой реформы.

Об увеличении пенсионного возраста уже несколько месяцев говорят как о деле решённом. Женщинам придётся работать до 63 лет, мужчинам — до 65.

Преподносят эти изменения как благо. Так, в понедельник, 30 июля, на заседании областного правительства глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ призвал чиновников активнее рассказывать о плюсах пенсионной реформы:

— Голову в песок засунули — и типа того: нас это не касается. Ничего подобного! Каждый муниципалитет и каждое министерство должны свою часть работы проводить, разъясняя. На самом деле нельзя видеть только то, что нам теперь больше работать придётся. Мы что, уж так сильно переработали, что ли? Самое-то главное, какая задача ставится: повышение уровня пенсионного обеспечения. Почему-то об этом мало говорят. Именно эту задачу поставил президент. Повысить качество пенсионного обеспечения и сопутствующих услуг, которые должны получать люди пожилого возраста.

Правда, никакой конкретики во фразе «Повышение уровня пенсионного обеспечения и качества сопутствующих услуг» нет. Об этом чиновники говорят размыто и в общих чертах, в отличие от сроков выхода на пенсию.

Не только цифры

Изменение пенсионного возраста чаще всего объясняют увеличением продолжительности жизни: мол, жить мы стали лучше и дольше, вот и на пенсию должны выходить позже. Официально в России продолжительность жизни составляет 73,5 года, в Калужской области — 71,2 года. Женщины в нашем регионе в среднем доживают до 76,9 года, мужчины — лишь до 65,5. То есть, даже по официальным меркам, пожить на песни представители сильного пола смогут лишь полгода.

Для того чтобы понять, что смертность в Калуге зашкаливает, достаточно пройтись по любому городскому кладбищу. Всего их 24. Погосты переполнены. Земли под захоронения в городе катастрофически не хватает. Как заявляют городские власти, на протяжении последних 2–3 лет в Калуге регистрируется около 4 тысяч смертей ежегодно. По данным представителей ритуальных агентств, цифра несколько больше.

За упокой

Мы отправились на Литвиновское кладбище, чтобы выяснить, есть ли шанс у калужан дожить до пенсии. Выбор погоста не случаен. Это самое «молодое» кладбище в городе — открыто в 1994 году. Изначально его общая площадь составляла 70 га. В процессе эксплуатации она увеличилась до 92 га. Литвиново — одно из трёх кладбищ в Калуге, где для захоронений отводят новые участки.

Здесь даже в будни многолюдно — сотрудники ритуальных служб устанавливают новые памятники и копают свежие могилы, родственники приводят в порядок захоронения своих близких.

Чтобы быть объективными, мы решили осмотреть 150 захоронений, записывая даты жизни людей. Могилы не выбирали — обошли все подряд. Ничтоже сумняшеся приступили к записям слева от центрального входа. Сначала цифры нас удивили: возраст мужчин — 100, 76, 79 лет, женщин — 81, 96, 77. Но, чем дальше мы продвигались по кладбищу, тем скоротечнее оказывались жизни калужан. Попадались могилы людей, жизнь которых начиналась в 90-х и нулевых годах и уже успела оборваться.

У мужчин практичеcки нет шансов дожить до пенсии.

Меньше чем за час сделали записи. Уходя, мы решили срезать, свернув на аллейку, и замерли — кругом только мужские захоронения, причём возраст усопших не превышает 65 лет.

— Этот мужчина хотя бы до пенсии дожил, тем более он военный, — заявил наш фотограф, рассматривая памятник 62-летнего мужчины в форме офицера.

Из 150 осмотренных нами захоронений — 90 мужских. Средний возраст мужчин составил 60,1 года, женщин — 68,4. То есть у слабого пола действительно есть шанс дожить до пенсии, правда, пользоваться «сопутствующими услугами» они смогут недолго.

Демографическая яма

В региональном минздраве не раз говорили о демографическом кресте — повышении смертности на фоне снижения рождаемости.

По словам министра здравоохранения Калужской области Константина БАРАНОВА, наметившаяся в 2016 году тенденция к росту темпов естественной убыли населения за минувший год усилилась, поскольку снизилась рождаемость. Самые высокие показатели смертности — в Спас-Деменском, Куйбышевском, Тарусском, Медынском, Износковском и Жиздринском районах.

Всего же в Калужской области в 2017 году умерло 14968 человек, из них более 3000 — трудоспособного возраста. Министр сообщил, что женщин умирает примерно столько же, сколько и мужчин, при этом они всё-таки живут дольше.

Среди причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения — 53,7%, второе — новообразования: 14,9%, третье — внешние причины: 6,4%, где ведущими являются все виды транспортных несчастных случаев (16,8%) и ДТП (13,1%). На сегодняшний день каждый тридцатый житель нашей области болен раком — он выявлен у 31295 человек, что составляет около 3% населения. При этом рак не приговор, смертность от онкологии постепенно снижается. Но выявить заболевание на ранних стадиях удаётся лишь в 48,4% случаев.

Несмотря на высокую смертность, в региональном минздраве прогнозируют, что средняя продолжительность жизни в Калужской области к 2025 году составит 76 лет. В связи с этим вспоминается анекдот: «Если Минздрав считает, что увеличение пенсионного возраста повысит продолжительность жизни, то отмена пенсий — это шаг к бессмертию».

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.