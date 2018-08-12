Калужане путешествуют: рай, где родилась любовь

В прошлом году кипрский город Пафос был признан культурной столицей Европы. Уникальные исторические достопримечательности включены в официальный список всемирного и природного наследия ЮНЕСКО. Кипр по праву называют раем Средиземноморья — 340 дней в году здесь светит солнце!

Это остров древних греков, великой культуры, независимости и дружелюбия. Непокорённый, но ассимилированный, православный, но со своими бережно хранимыми традициями. Мир, где всё во благо: и трудности, и удары стихии. Киприоты уверены: рано или поздно взойдёт солнце, и всё вокруг станет благоухать, цвести, взойдёт пшеница, созреют инжир, гранаты и вино. Этот мир охраняется благословением богини любви и красоты Афродиты Пафосской!

Жемчужина Кипра

Мы приземляемся в аэропорту «Па­фос». Он небольшой и немного странный — много «змеек», разговорчивый персонал. Наконец все формальности пройдены — Кипр, мы с тобой!

Первое, что впечатляет, — это буйство света и цвета вокруг. Ярко-голубое ­небо, пушистые и ленивые облака. Всё цветёт — деревья, кустарники. Зреют разноцветные плоды.

Пафос расположен в западной части острова, он хранит очарование древнего Кипра. Город находится на въезде в уникальный природный заповедник «Акамас» — дивный уголок нетронутой природы с дикими пляжами, где черепахи выводят своё потомство.

На всём острове — идеально ровные дорогие. Причём все праворульные автомобили оборудованы кондиционерами, так что можно расслабиться и спокойно наслаждаться великолепными видами. Кстати, киприоты решили, что железные дороги им просто не нужны. Поэтому на острове их нет.

После того как в 1974 году произошла турецкая оккупация северной части острова и государство лишилось самых доходных своих земель (почти 70% исторических и культурных памятников), киприоты начали активно развивать небольшие города как туристические центры. Лимасол и Айя-Напа принялись обрастать новыми ­отелями. Пафос не стал исключением. По дороге можно увидеть строящиеся здания. Поэтому отель надо выбирать внимательно, чтобы стройка не испортила впечатления о поездке.

Первое, с чем надо определиться, направляясь сюда, — какой отдых вас больше интересует. Если вы отдаёте предпочтение экскурсиям, следует выбрать ­отель в городе, желательно в центре, чтобы иметь возможность посмотреть все достопримечательности. Если хочется ближе к морю, тогда внимательно выбирайте пляж. Мы остановились в излюбленном туристами местечке под названием Coral Bay. Возле нашего отеля был пляж — как и во многих местах в Пафосе, он каменистый. Но, если пройти совсем немного (дорогу всегда кто-нибудь подскажет), вам откроется изумительная бухта с одноимённым названием. Это жемчужина Кипра! Ласковое море, набегающие волны, чистейший розовый песок и прозрачная вода. И, конечно, туристы со всего мира и очень много детей. Муниципальный пляж — бесплатный. Если вы надолго, то можно взять в аренду зонтик и шезлонги (к примеру, три шезлонга и зонтик нам обошлись в 10 евро на весь день). В многочисленных уличных кафе и ресторанчиках вам гостеприимно предложат овощное, мясное и рыбное мезе. И, конечно, кипрское вино.

Легендарные достопримечательности

Развивая города как туристические центры, киприоты продумали большое количество разнообразных экскурсий: по святым местам, по греческим деревням, морские круизы, сафари, рыбалка — на любой вкус и кошелёк. Мы выбрали обзорную экскурсию по городу и морской круиз на яхте в Голубую лагуну с ­из­­умрудного цвета морской водой. По легенде, богиня любви и красоты Афродита принимала здесь ванны до свадьбы с Адонисом. Какая же Греция без истории, археологии и легенд! Пафос в этом смысле — кладезь для путешественника. Достаточно сказать, что Кипр — первое в мире православное государство. Еще в 45 году н.э. с первой христианской проповедью в Пафос прибыли апостолы Павел и Варнава. Они обратили в новую веру римского правителя Сергия Пауло. Сохранилась колонна апостола Павла, где, по преданию, он получил 39 ударов плетьми от язычников. А до этого Кипр посетил и освободил знаменитый полководец Александр Македонский. Сам Пафос — древний город. После легендарной Троянской вой­ны вернувшиеся греки, среди которых был гомеровский герой Агапинор (1184 г. до н.э.), основали рядом Новый Пафос и ещё десять городов-государств.

Археологический музей Като-Пафоса под открытым небом является частью Никоссийского музея — одного из самых известных на Кипре. Примечательно, что, ведя раскопки, киприоты не закрывают древний парк. Все желающие могут полюбоваться уже отреставрированными древними мозаиками римского и раннего христианского периодов (они считаются лучшими на Восточном Средиземноморье). К примеру, на одной из них в сцене с богом Дионисом впервые изображён древний грек после винного похмелья!

В парке можно прикоснуться к камням старинных жилых зданий II–IV веков н.э. (виллы Диониса, ­Тесея и Айона), дворца римского правителя, увидеть древние гробницы, древнегреческую агору и амфитеатр на 2000 зрителей. А рядом — уникальная портовая крепость для защиты города с моря. До нашего времени сохранилось турецкое сооружение XVI века.

Потрясающее впечатление производит монастырь Святого Неофита на северо-западе Пафоса, который находится на высоте 412 метров над уровнем моря. Кельи монастыря XIII века высечены прямо в скале! Сохранились уникальная настенная живопись того времени и храмовые фрески в византийском стиле. Это было тяжёлое время крестовых походов. В своих трудах святой писал: «Король Англии Ричард I Львиное Cердце — негодяй, который продал наш остров франкам за 100 тысяч золотых византий».

Одним из уникальных храмов Пафоса является византийская церковь Святой Параскевы в селении Героскипу IX века со старинными фресками на евангельские сюжеты. К древней иконе святой идут с молитвами и просьбами об исцелении глаз. Здесь есть ещё одна чудотворная икона ­— Богородицы, XV века. На её обратной стороне изображена сцена Распятия Христа.

В селе Тала находится Музей архиепископа Кипрской православной церкви Хризостома II. Бережно хранятся музейные ценности и подарки со всего мира. Мы привезли свой ­подарок — книгу «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика», которую подписали на добрую память о нашем городе и о незабываемом визите на древний Кипр.

Из морской пены

Кипр — одно из самых романтичных мест мира. Поэтому многие влюблённые пары или те, кто только хочет встретить свою любовь, направляются именно сюда. Настоящей Меккой для молодожёнов стала скала Петра-ту-Ромиу (Камень Грека). Это потрясающе красивое место, где, по легенде, греческая богиня любви и красоты Афродита, рождённая из морской пены, вышла на скалистый берег. Уже при подъезде к этой удивительной бухте открывается панорама, от которой буквально захватывает дух. ­Бирюзовое море, из которого вырастают скалы, пенящиеся волны… Неудивительно, что Афродита выбрала именно этот берег для своего появления. Считается, что те, кто искупается в бухте, обретут молодость и красоту на долгие годы. Если влюблённые окунутся в эти морские воды вместе, то уже никогда не расстанутся.

Власти Пафоса планируют на въезде в город установить статую богини Афродиты. Ведь именно её божественной красотой освящён каждый камень на острове, а воздух здесь наполнен любовью! Что ещё нужно, чтобы древний Пафос покорил сердца многих и многих туристов со всего света.

Книга «Тайны старой Калуги» — в дар архиепископу Кипра.

Храм Святой Параскевы в Героскипу.

Словно богиня Афродита...

Раскопки древней римской усадьбы.

Корал Бей.

Римские мозаики археологического парка Като-Пафоса.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.