Калужане путешествуют: рай, где родилась любовь

В прошлом году кипрский город Пафос был признан культурной столицей Европы. Уникальные исторические достопримечательности включены в официальный список всемирного и природного наследия ЮНЕСКО. Кипр по праву называют раем Средиземноморья — 340 дней в году здесь светит солнце!
Это остров древних греков, великой культуры, независимости и дружелюбия. Непокорённый, но ассимилированный, православный, но со своими бережно хранимыми традициями. Мир, где всё во благо: и трудности, и удары стихии. Киприоты уверены: рано или поздно взойдёт солнце, и всё вокруг станет благоухать, цвести, взойдёт пшеница, созреют инжир, гранаты и вино. Этот мир охраняется благословением богини любви и красоты Афродиты Пафосской!
Жемчужина Кипра
Мы приземляемся в аэропорту «Пафос». Он небольшой и немного странный — много «змеек», разговорчивый персонал. Наконец все формальности пройдены — Кипр, мы с тобой!
Первое, что впечатляет, — это буйство света и цвета вокруг. Ярко-голубое небо, пушистые и ленивые облака. Всё цветёт — деревья, кустарники. Зреют разноцветные плоды.
Пафос расположен в западной части острова, он хранит очарование древнего Кипра. Город находится на въезде в уникальный природный заповедник «Акамас» — дивный уголок нетронутой природы с дикими пляжами, где черепахи выводят своё потомство.
На всём острове — идеально ровные дорогие. Причём все праворульные автомобили оборудованы кондиционерами, так что можно расслабиться и спокойно наслаждаться великолепными видами. Кстати, киприоты решили, что железные дороги им просто не нужны. Поэтому на острове их нет.
После того как в 1974 году произошла турецкая оккупация северной части острова и государство лишилось самых доходных своих земель (почти 70% исторических и культурных памятников), киприоты начали активно развивать небольшие города как туристические центры. Лимасол и Айя-Напа принялись обрастать новыми отелями. Пафос не стал исключением. По дороге можно увидеть строящиеся здания. Поэтому отель надо выбирать внимательно, чтобы стройка не испортила впечатления о поездке.
Первое, с чем надо определиться, направляясь сюда, — какой отдых вас больше интересует. Если вы отдаёте предпочтение экскурсиям, следует выбрать отель в городе, желательно в центре, чтобы иметь возможность посмотреть все достопримечательности. Если хочется ближе к морю, тогда внимательно выбирайте пляж. Мы остановились в излюбленном туристами местечке под названием Coral Bay. Возле нашего отеля был пляж — как и во многих местах в Пафосе, он каменистый. Но, если пройти совсем немного (дорогу всегда кто-нибудь подскажет), вам откроется изумительная бухта с одноимённым названием. Это жемчужина Кипра! Ласковое море, набегающие волны, чистейший розовый песок и прозрачная вода. И, конечно, туристы со всего мира и очень много детей. Муниципальный пляж — бесплатный. Если вы надолго, то можно взять в аренду зонтик и шезлонги (к примеру, три шезлонга и зонтик нам обошлись в 10 евро на весь день). В многочисленных уличных кафе и ресторанчиках вам гостеприимно предложат овощное, мясное и рыбное мезе. И, конечно, кипрское вино.
Легендарные достопримечательности
Развивая города как туристические центры, киприоты продумали большое количество разнообразных экскурсий: по святым местам, по греческим деревням, морские круизы, сафари, рыбалка — на любой вкус и кошелёк. Мы выбрали обзорную экскурсию по городу и морской круиз на яхте в Голубую лагуну с изумрудного цвета морской водой. По легенде, богиня любви и красоты Афродита принимала здесь ванны до свадьбы с Адонисом. Какая же Греция без истории, археологии и легенд! Пафос в этом смысле — кладезь для путешественника. Достаточно сказать, что Кипр — первое в мире православное государство. Еще в 45 году н.э. с первой христианской проповедью в Пафос прибыли апостолы Павел и Варнава. Они обратили в новую веру римского правителя Сергия Пауло. Сохранилась колонна апостола Павла, где, по преданию, он получил 39 ударов плетьми от язычников. А до этого Кипр посетил и освободил знаменитый полководец Александр Македонский. Сам Пафос — древний город. После легендарной Троянской войны вернувшиеся греки, среди которых был гомеровский герой Агапинор (1184 г. до н.э.), основали рядом Новый Пафос и ещё десять городов-государств.
Археологический музей Като-Пафоса под открытым небом является частью Никоссийского музея — одного из самых известных на Кипре. Примечательно, что, ведя раскопки, киприоты не закрывают древний парк. Все желающие могут полюбоваться уже отреставрированными древними мозаиками римского и раннего христианского периодов (они считаются лучшими на Восточном Средиземноморье). К примеру, на одной из них в сцене с богом Дионисом впервые изображён древний грек после винного похмелья!
В парке можно прикоснуться к камням старинных жилых зданий II–IV веков н.э. (виллы Диониса, Тесея и Айона), дворца римского правителя, увидеть древние гробницы, древнегреческую агору и амфитеатр на 2000 зрителей. А рядом — уникальная портовая крепость для защиты города с моря. До нашего времени сохранилось турецкое сооружение XVI века.
Потрясающее впечатление производит монастырь Святого Неофита на северо-западе Пафоса, который находится на высоте 412 метров над уровнем моря. Кельи монастыря XIII века высечены прямо в скале! Сохранились уникальная настенная живопись того времени и храмовые фрески в византийском стиле. Это было тяжёлое время крестовых походов. В своих трудах святой писал: «Король Англии Ричард I Львиное Cердце — негодяй, который продал наш остров франкам за 100 тысяч золотых византий».
Одним из уникальных храмов Пафоса является византийская церковь Святой Параскевы в селении Героскипу IX века со старинными фресками на евангельские сюжеты. К древней иконе святой идут с молитвами и просьбами об исцелении глаз. Здесь есть ещё одна чудотворная икона — Богородицы, XV века. На её обратной стороне изображена сцена Распятия Христа.
В селе Тала находится Музей архиепископа Кипрской православной церкви Хризостома II. Бережно хранятся музейные ценности и подарки со всего мира. Мы привезли свой подарок — книгу «Тайны старой Калуги: легенды, предания, мистика», которую подписали на добрую память о нашем городе и о незабываемом визите на древний Кипр.
Из морской пены
Кипр — одно из самых романтичных мест мира. Поэтому многие влюблённые пары или те, кто только хочет встретить свою любовь, направляются именно сюда. Настоящей Меккой для молодожёнов стала скала Петра-ту-Ромиу (Камень Грека). Это потрясающе красивое место, где, по легенде, греческая богиня любви и красоты Афродита, рождённая из морской пены, вышла на скалистый берег. Уже при подъезде к этой удивительной бухте открывается панорама, от которой буквально захватывает дух. Бирюзовое море, из которого вырастают скалы, пенящиеся волны… Неудивительно, что Афродита выбрала именно этот берег для своего появления. Считается, что те, кто искупается в бухте, обретут молодость и красоту на долгие годы. Если влюблённые окунутся в эти морские воды вместе, то уже никогда не расстанутся.
Власти Пафоса планируют на въезде в город установить статую богини Афродиты. Ведь именно её божественной красотой освящён каждый камень на острове, а воздух здесь наполнен любовью! Что ещё нужно, чтобы древний Пафос покорил сердца многих и многих туристов со всего света.
Книга «Тайны старой Калуги» — в дар архиепископу Кипра.
Храм Святой Параскевы в Героскипу.
Словно богиня Афродита...
Раскопки древней римской усадьбы.
Корал Бей.
Римские мозаики археологического парка Като-Пафоса.
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