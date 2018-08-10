Суд вынес решение по иску городских депутатов к редакции «Калужского перекрёстка»

В четверг, 9 августа, судья Калужского районного суда огласила решение по исковому заявлению депутатов городской Думы Константина Сотскова и Сергея Пройдина о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда.

Как мы уже рассказывали, в начале июня народные избранники подали в суд на нашу редакцию, требуя признать недействительными сведения, опубликованные в статьях «Хозяева жизни» (№ 21 газеты «Калужский перекрёсток») и «Сообразили на двоих: судьбу деревьев возле гимназии №24 решили двое депутатов», вышедшей на сайте kp40.ru 18 мая.

В публикациях со ссылкой на источник сообщалось, что обустройство парковки на месте зелёной зоны возле гимназии № 24 инициировали вышеуказанныые депутаты. Нанесённый им газетой «Калужский перекрёсток» и сайтом kp40.ru моральный ущерб Сотсков и Пройдин оценили в 1 миллион рублей.

Судебное разбирательство продолжалось больше месяца. Решение суда – в удовлетворении исковых требований заявителей отказать.

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