Поисковики подняли из болота обломки бомбардировщика

Поисковики подняли из болота в деревне Большие Савки Кировского района обломки самолёта. Об этом на днях сообщил Калужский поисковый отряд имени М.П. Краснопивцева.

- Еще прошлой зимой поступила информация от местных жителей о том, что в 1941 году близ деревни Большие Савки были сбиты два советских бомбардировщика, один из которых упал возле поселения, - рассказывают поисковики. - Она подтвердилась в ходе разведывательного выезда в апреле этого года. На месте предполагаемого крушения были найдены элементы обшивки самолета из дюрали. Было максимально точно установлено место залегания одного из двух моторов бомбардировщика. Из болота на поверхность был поднят авиационный двигатель М105РА с номером РА125-649.

По номеру двигателя удалось установить, что он был установлен на самолет Пе-2 с бортовым номером 19-30, который базировался на военном аэродроме села Наумово Спас-Деменского района в составе 50-го ближнебомбардировочного авиационного полка.

- Он разбился 30 августа 1941 года. Тогда с территории современной Калужской области в воздух были подняты четыре пикирующих бомбардировщика Пе-2. Они должны были бомбить оккупированный противником аэродром в селе Сеща Брянской области, - добавляют поисковики. - После сбрасывания бомб колонна Пе-2 была разведена зенитной артиллерией. Пара самолетов ушла с правым разворотом и села на свой аэродром в Наумове. Остальные (с найденным номером 19-30) – с левым разворотом. В районе деревни Большие Савки бомбардировщики были настигнуты и сбиты двумя вражескими Ме-109.

Обнаруженный поисковиками самолет во время того боя загорелся. Командир экипажа капитан Сергей Николаевич Степанов и стрелок-радист младший лейтенант Николай Иванович Шкуратов выпрыгнули с парашютами, а вот летчик-наблюдатель, штурман эскадрильи Абдулла Мухаметович Мирхайдаров по неустановленным причинам не смог покинуть борт и упал в болото вместе с бомбардировщиком.

Работы по подъему обломков самолета и поиску возможных останков штурмана будут продолжены.

Фото: поисковый отряд имени Краснопивцева.