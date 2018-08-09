Калужанка продаёт коллекцию кинооткрыток за полмиллиона

В конце июля на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений калужанка выставила коллекцию открыток со звёздами советского кино. Всего более 300 штук. Среди них есть карточки с Ноной Мордюковой, Олегом Табаковым, Александром Демьяненко.

Приобрести открытки калужанка предлагает за 500 тысяч рублей.

- Эти открытки достались нашей семье случайно от знакомых, - рассказала нам продавец Настасья. - Две из них подписаны звёздами кино и театра Евгением Леоновым и Михаилом Пуговкиным. Также есть наборы маленьких открыток, например, кинофильма «Девчата» и поздравительные открытки.

Калужанка призналась, что пока звонков с предложениями купить не было. Цену продавец назначила наобум.

- Я готова к торгу, - призналась она.

В интернете предложения по продаже подобных открыток встречаются нередко, правда, цена значительно ниже – 20-40 рублей за штуку.

Уважаемые читатели! А что вы готовы продать из семейных архивов? Пишите в комментариях!