Калужанка продаёт коллекцию кинооткрыток за полмиллиона

В конце июля на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений калужанка выставила коллекцию открыток со звёздами советского кино. Всего более 300 штук. Среди них есть карточки с Ноной Мордюковой, Олегом Табаковым, Александром Демьяненко.
Приобрести открытки калужанка предлагает за 500 тысяч рублей.
- Эти открытки достались нашей семье случайно от знакомых, - рассказала нам продавец Настасья. - Две из них подписаны звёздами кино и театра Евгением Леоновым и Михаилом Пуговкиным. Также есть наборы маленьких открыток, например, кинофильма «Девчата» и поздравительные открытки.
Калужанка призналась, что пока звонков с предложениями купить не было. Цену продавец назначила наобум.
- Я готова к торгу, - призналась она.
В интернете предложения по продаже подобных открыток встречаются нередко, правда, цена значительно ниже – 20-40 рублей за штуку.
Уважаемые читатели! А что вы готовы продать из семейных архивов? Пишите в комментариях!
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