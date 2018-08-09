«Мы буквально погибаем»: какая судьба ждёт старейший кинотеатр

Реновация кинотеатра «Центральный» стала третьей темой в повестке общественной дискуссии, которая состоялась недавно на площадке «Точка кипения — Калуга» (см. №№ 30, 31. — Прим. авт.)

Убыточный и ненужный

Разговоры на эту тему не прекращаются уже лет 10, с тех самых пор, как в городе стали открываться новые, более комфортабельные кинотеатры. Некогда прибыльный «Центральный» начал терять выручку.

Первые попытки избавиться от балласта были предприняты в 2012 году тогдашним градоначальником Николаем ПОЛЕЖАЕВЫМ. Он предложил продать кинотеатр, а на вырученные средства построить здание горуправы на Правом берегу. Однако депутаты городской Думы предложение отклонили.

В 2013 году кинотеатр «Центральный» собирались включить в Прогнозный план приватизации муниципального имущества. Но этому воспротивилась областная прокуратура, которая вынесла предостережение о недопустимости сделки.

В том же году обсуждалась возможность передачи кинотеатра в региональную собственность с тем, чтобы разместить там Дворец творчества юных, но и это предложение осталось на уровне идеи.

В 2016-м были планы по сдаче «Центрального» в концессию сроком на 18 лет. На базе кинотеатра планировалось создать культурно-досуговый центр. Позже отказались и от этой задумки.

Общепит с изюминкой

— Существующее руководство пришло в 2012 году, — рассказала на «Точке кипения» директор кинотеатра «Цент­ральный» Надежда АНДРИЕВИЧ. — На тот момент кредиторская задолженность кинотеатра составляла 12 млн. рублей. Дистрибьюторы отказывались работать с «Центральным», потому что долги были в том числе и по прокатной плате. Со временем мы их закрыли. «Кредиторка» на сегодняшний день есть, но она небольшая — порядка 1,5 млн. рублей. Кинопоказы продолжаются. На данный момент работает только Синий зал. Проблем, которые не позволяют использовать другие помещения, очень много. Самая главная — коммуналка. Многие коммунальные сети — в основном с 1937 года. Капитальный ремонт был в 1984-м.­­­­­­ Очень большие проблемы с кровлей. Течёт во внутренних помещениях.

Скоро, наверное, до аппаратной дойдёт.

Реконструировать здание за счёт бюджетных средств возможности нет. Поэтому руководство кинотеатра занялось поиском инвесторов, которые помогли бы привести помещения в порядок.

— Сделали смету — это не такие большие деньги, как оказалось, — продолжает Надежда Андриевич. — Объявили конкурс по поиску долгосрочных арендаторов, деятельность которых соответствовала бы профилю кинотеатра. И они нашлись. На сегодняшний день рассматривается три предложения. Прежде всего, это общепит, но не такой, какой есть на каждом углу: пиццерия, закусочная, — а с изюминкой.

Музей мороженого, выставочный зал и ночной клуб

Участники дискуссии были практически единодушны во мнении, что основной профиль «Центрального» — кино и культура — должен быть сохранён. При этом он допускает интересные вариации и дополнения.

— Я бы предложил рассмот­реть возможность создания кинотеатра с обслуживанием в зале, — высказался предприниматель Максим МАМОНТОВ. — Ставятся 10 кресел, можно вызвать официанта, заказать еду, напитки. Таких кинозалов сейчас в Калуге нет. Мне сложно говорить о его рентабельности в нашем городе, но в столице подобные форматы хорошо работают.

— В Европе такое место отдали бы под Центр современного искусства, — говорит калужанин Роман НОВИКОВ. — Это дало бы мощнейший трафик. Был бы хорош здесь и музей мороженого. Основной концепции это не помешало бы.

— Возможно, не всем сидящим в зале понравится моя идея, но это будет точно «бомба» и точно рентабельно, — прозвучало ещё одно предложение. — В Калуге, к сожалению, нет хорошего ночного клуба. Под этот проект точно найдётся инвестор.

— Калуге не хватает выставочных площадок, где можно было бы проводить различные мероприятия, — считает журналист Кирилл ГУСЕВ. — Фойе кинотеатра могло бы стать такой площадкой.

— А почему никто не думает о старшем поколении? Что делать им? Ежемесячно эти люди собираются в кафе для литературных вечеров. Почему мы не можем сделать в «Центральном» такое место, куда смогут прийти наши мамы, бабушки? — предложила калужанка Наталья НОВОСЕЛЬЦЕВА. — Тем более что у них с этим зданием связано очень много воспоминаний.

Надежда Андриевич в ответ вздохнула:

— Нам сейчас надо каким-то образом выжить. Мы буквально погибаем. А вот когда выживем, тогда и подумаем об этом.

В ожидании концепции

В общем и целом перспективы у «Центрального» вырисовываются как будто бы неплохие и в плане понимания того, что там должно быть, и — самое главное — в плане источников финансирования. Теперь эти идеи должны быть оформлены в чёткую концепцию. Как скоро она появится, зависит только от города, который скажет: «Здесь будет вот такой объект или вот такой». Так что ждём и надеемся, что мудрое решение будет принято раньше, чем аппаратную кинотеатра зальют дожди.

P.S.

Возможно, в скором времени город вернётся к обсуждению тех проектов, которые вошли в повестку июльского форсайта. С одной стороны, это вроде как радует: наконец-то власти интересуются нашим мнением! С другой — настораживает. Дело в том, что и Губернский парк, и «купол», и «Центральный» — это не истории случайных неудач, а свидетельство управленческого кризиса, который наблюдается в городской администрации последние лет пять точно. Поэтому в первую очередь властям нужно думать над тем, как преодолеть его. Тогда и парки у нас будут строиться по полноценным проектам, а не по весёлым картинкам, и понимание, откуда взять деньги на их реализацию, сразу появится.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.