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Детей не берут в сады без прививки от кори

09.08.2018 08:36 7 1098 Елена Французова
Детей не берут в сады без прививки от кори

В Калуге двухлетнему малышу запретили посещать детский сад «Аленький цветочек» из-за того, что у мальчика нет прививки от кори. Заведующая вручила родителям соответствующее уведомление.

«Моего ребёнка не будут принимать в детсад до тех пор, пока мы не пройдём вакцинацию, — написал в социальных сетях папа мальчика Роман РЕЗНИКОВ. — Насколько всё это соответствует законодательству? А как же те, кто совсем не делает прививок — их поставят перед выбором: или — или? Какие есть законные основания ограничивать в правах ребёнка?»

Как оказалось, Роман всегда делал своему сыну прививки согласно графику. Но из-за того, что малыш простудился, пройти вовремя вакцинацию против кори не удалось.

В Управлении образования отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что они лишь выполняют постановление главного санитарного врача Калужской области.

Постановление опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора. В документе говорится, что из-за неблагополучной обстановки по кори было принято решение о временном отказе в приёме в детские дошкольные образовательные учреждения детей, не привитых против этого заболевания и не болевших им.

6 очагов заболевания

— Многие родители отказываются делать своим детям прививки. В Калуге таких случаев тысяча с лишним, — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе Детской городской больницы Любовь БАЙКОВА. — Конечно, родители или законные представители имеют на это право, но тогда они должны быть готовы к тому, что в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки их ребёнок останется дома — его не примут в дошкольные образовательные учреждения.

В нашем регионе сложилась неблагоприятная эпидобстановка по кори. К счастью, сейчас заболеваемость пошла на спад.

Многих детей, которым их родители ранее отказывались делать прививку от кори, привили. Таких в городе 49 человек. Безусловно, способствовало этому то, что в детские сады непривитых детей не принимают, даже если ребёнок до этого и посещал дошкольное учреждение.

Два раза в неделю мы сдаём отчёт в Роспотребнадзор о подчищающей иммунизации против кори, регулярно звоним родителям, которые отказались прививать своих чад, освещаем эпидемситуацию и предлагаем сделать прививку.

Многие соглашаются.

Всего в Калуге было 6 очагов заболевания корью. Если в каком-то доме ребёнок или взрослый ею заражается, мы наблюдаем детей всего подъезда. Был у нас случай: непривитый ребёнок оказался в очаге заболевания. Мы предложили сделать ему прививку. Мама отказалась — ребёнок заболел. В этом же подъезде, но в другой квартире мама зарази­лась корью, а её ребёнок был привит и не заболел, хотя у него был самый близкий контакт с ней. Прививка — панацея от заболевания. Вакцин хватает — есть и моновакцина, и дивакцина — комплексная прививка: от кори, краснухи, паротита.

В 90-х годах в России была эпидемия паротита, заболевали дети старшего возраста, так как все малыши в основном были привиты. В итоге столько мужчин остались бесплодными! Эту проблему удалось решить благодаря ревакцинации детей в 7-летнем возрасте.

Корь — опасное заболевание. Она даёт массу осложнений: вызывает глухоту, слепоту, менингит, энцефалит. Поэтому прививка от неё должна быть сделана обязательно. У меня единственная дочь и единственный внук. И оба привиты.

Регулярно с помощью выборки мы проверяем, насколько эффективны вакцины, есть ли у детей иммунитет. Она подтверждает, что вакцинация, действительно, работает.

В целом же благодаря вакцинации продолжительность жизни человека в XX веке увеличилась на 30 лет, 25 из них «добавились» благодаря вакцинации.

Прокуратура разберётся

Изучив федеральные законы и постановление главного врача, молодой отец решил написать жалобу в прокуратуру.

— В постановлении Правительства, на которое ссылается врач, в перечне болезней, от которых нужно прививаться в обязательном порядке, кори нет. Я считаю, что формулировка «Расцениваю складывающуюся эпидемиологическую обстановку в отношении кори как неблагополучную» не является достаточным основанием для отказа к допуску ребёнка в детсад, поскольку не содержит в себе перечня ситуаций, когда такая мера возможна к применению, ибо это не угроза возникновения эпидемии и не массовость заболевания — словом, противоречит федеральному законодательству, — пояснил Роман.

В то же время он сообщил, что уже через две недели его сыну будет сделана прививка от кори.

— Я в прокуратуру обратился только ради справедливости.

Эта статья была опубликована в №32 газеты «Калужский перекрёсток» от 08.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.

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Тэги: общество дети здравоохранение роман резников любовь байкова
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