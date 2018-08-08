247 нелегалов выслали из Калужской области

С начала года судебные приставы Калужской области выдворили с территории нашего региона 247 нелегальных мигрантов. Об этом в среду, 8 августа, рассказали в пресс-службе УФССП.
Нарушители не смогут законно въехать в Россию в ближайшие пять лет.
- После оформления всех необходимых документов иностранных граждан, подверженных выдворению, сотрудники силового блока УФССП России по Калужской области препровождают до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, - подчёркивают в ведомстве.
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