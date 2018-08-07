Калужанка переживает за судьбу старинного дома

В саду у Галины Анатольевны КИРИЧЕНКО пахнет яблоками. Коричневка возле калитки уже старая, тяжёлые ветки на подпорках не выдерживают, и яблоки осыпаются. Но они очень сладкие, такие сейчас редкость.

— Эту яблоню посадил дедушка, когда я родилась. Ей уже 80 лет, но я её не рублю. А прививать пробовали, не получилось, — Галина Анатольевна показывает свой сад и дом.

Живёт она в самом центре города, на улице Театральной, 26. Открываешь деревянную калитку, и с шумной улицы попадаешь в чудесный сад: яблони, вишни, сливы, малина, цветы… Всё вокруг утопает в зелени. Такая красота!

— Вишня у нас «владимирская», её раньше много было. Возле калитки сирень цвела, жасмин, рядом мы ставили стол с лавками, собирались семьёй. А сколько друзей к нам приходило! Всегда жили дружно, весело. Не то что теперь, многие даже соседей по лестничной клетке не знают.

Осталась половина

Дом, в котором живёт Галина Анатольевна, ­относится к выявленным объектам культурного наследия и внесён в соответствующий перечень. Таких домов в Калуге немного, а те, в которых до сих пор живут, по пальцам пересчитать. Построен он из красного кирпича, на каждом — клеймо ХIХ века. Но дом уже давно в ужасающем состоянии. От половины остались только стены, даже крыша провалилась. Внутри мусор, гнилые балки и осколки кирпичей. И это дом, в котором живут люди!

— Ох, как мне его жалко, столько всего с ним связано! — вздыхает ­Галина Анатольевна. — Примерно 100 лет он принадлежит нашей семье. Его купили ещё мои дедушка и бабушка. У дедушки была своя красильня внизу улице Воскресенской, а бабушка не работала, растила троих сыновей. Все жили вместе, в одном доме. Дом большой, 110 кв. м. И я здесь родилась. В одной половине дома — мы с мамой, папой, дедушкой и бабушкой, а во второй — дядя с женой. Третий дядя женился и уехал в Москву. Возле дома — сад, дворик. Зимой папа мне даже небольшой каток здесь заливал, свет проводил, и я училась кататься на коньках.

Раньше ведь за деньгами не гнались, поэтому мы и не думали о том, чтобы забрать себе вторую, дядину, половину дома. Если бы знали, что так получится… В 70-е годы дядя умер, а его жена заболела. Детей у них не было. Из Малояро­­с­­лавца приехала её двоюродная сестра и забрала к себе. Там она и умерла, и перед этим сестре свою половину дома переписала. Но ей оказалось ничего не нужно. Так эта вторая половина из рук в руки и переходила. Кто только здесь не жил! Даже вспоминать не хочется… А нынешних хозяев мы и в глаза не видели, понятно только, что они хотят свою часть дома продать: повесили объявление. Посмотрите, как всё разрушается! А ведь это культурное наследие! Потолок сыпется, бомжи здесь лазают. Мы вообще боимся, как бы не подожгли.

Кто контролирует строительство

— Моя мама прожила 93 года и всегда говорила: «Дом не продам. Вот умру, делайте, что хотите!» И нам с сыном этот дом очень дорог. Тяжело его поддерживать, но всё равно продавать не буду. Меня тянет сюда. Так хорошо здесь, по-другому себя чувствуешь! А тут нам ещё соседи подкузьмили… Рядом стоял жилой двухэтажный дом, № 28, тоже ХIХ века, и тоже выявленный объект культурного наследия. Там жили семьи. Потом кто умер, кто уехал, дом расселили, он опустел. И стали появляться новые хозяева: один, второй… Никто ничего не делал лет 10. Дом до 2015 года стоял пустым. А потом началось строительство… Я спрашивала тогда у строителей:

— Что здесь будет?

— Будем его разбирать! — отвечают.

— Как? Старинный дом и разбирать? — возмутилась я.

— Не волнуйтесь, мы аккуратно, по кирпичику…

Какой там по кирпичику! Раньше же на века строили, просто так не разберёшь. Здесь дышать нечем было, пыль стояла, вся зелень ею покрылась. Потом котлован вырыли. Почему никто из краеведов, властей города при этом не присутствовал — ведь могли найти какие-то ценные вещи. Это же наша история! От настоящего старинного дома остался только фасад — лицевая часть, которая выходит на ул. Театральную. Я так расстроилась, так переживаю! Стена этого дома была сплошная (у меня даже фотография есть), а сейчас на ней окна сделали. И пристройку ­соорудили, её тоже раньше не было. Кто дал разрешение на такую переделку? Кроме того, наш сарай снесли, он им мешал, обещали новый построить. Вот уже четвёртый год ничего. И информационной вывески никакой нет: кто строит, что строит, неизвестно — хотя обязательно должна быть. Ничего толком узнать не могу. И вот так строили 3 года, вдруг месяц назад пришли, начали ломать. День ломают, день строят, потом опять ломают и опять строят. Да что ж это такое! Вон наверху окошко сделали. Кто-то ведь должен следить за этим. Почему так безответственно все относятся к объектам культурного наследия?

Официально

В Управлении по охране объектов культурного наследия проектная документация на работы по дому на ул. Театральной, 28, имеется. Разработана она в 2014 году и в 2015-м согласована министерством культуры и туризма Калужской области на основании положительного заключения Государственной историко-культурной экспертизы. Работы ведутся с 2015 года в несколько этапов. В настоящее время идёт отделка фасада.

Начальник отдела охраны и государственного надзора за состоянием и использованием объектов культурного наследия Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Татьяна БАБИЧЕНКО пояснила:

— На объект было выдано согласование в соответствии с проектной документацией. Гражданке Кириченко рекомендовано обратиться к нам с заявлением, на основании которого мы могли бы провести мероприятия по контролю на предмет, соответствуют ли проводимые работы той документации, которая согласована. Никакого письменного обращения от неё не поступало.

В таком состоянии сейчас вторая половина этого дома.

На стене соседнего дома (ул. Театральная, 28) раньше не было окон. На 26.07.2018 года информационной вывески о том, кто и что здесь строит, нет.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Эта статья была опубликована в №31 газеты «Калужский перекрёсток» от 01.08.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.