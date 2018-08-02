Пугают, а нам не страшно

02.08.2018 11:45 450

Время – деньги. Наши силы – тоже деньги. И здоровье – деньги. Эти свои деньги мы – такие уж бережливые – часто тратим не просто впустую, но и с ущербом для себя. Например, на мнимые мифические страхи – на то, чтобы бояться и защищаться от вещей, которые никакой угрозы для нас не представляют. При этом у нас не остается сил и времени на страхи реальные.

Страх не вторгается в нас извне, он – в нашей животной природе. Извне вторгаются только раздражители для нашего страха – чего конкретно мы должны или хотим бояться. А страх как природное свойство всегда с нами.

Наши предки, живя в условиях дикого агрессивного окружения – хищников-зверей и хищников-людей, – с помощью страха выживали. И не было в наших местах зверя страшнее медведя. Вполне реального и вполне опасного.

Это полезный страх, одно из проявлений инстинкта самосохранения, «сторож и охранник нашего благополучия».

Но дикие времена прошли. В повседневной жизни нас не преследуют хищные звери. А хищные люди преследуют, как правило, не совсем уж по-зверски, а как-нибудь по-человечески, изощренно.

Однако наши страхи никуда не делись – только трансформировались. Из реальных – в мифические. Теперь нет зверя страшнее мифа.

Казалось бы, хочу бояться мифов – и боюсь, никто же не запретит. Никто и не запрещает. Но предупредить – хотя и не минздрав – стоит. Мифы-страшилки сильно портят жизнь. А мы же хотим, чтобы наша жизнь не портилась.

Во-первых, боясь черных кошек или магических чисел, сглаза или порчи, инопланетян или энергетических вампиров, масонов или англосаксов, штрих-кодов или ИНН, психотропного оружия или торсионных полей, ГМО или пальмового масла и т.д. и т.п., мы много и не по делу тревожимся и потому страдаем – и психически, и физически. А зачем нам страдать не по делу – довольно с нас и того, что страдаем по делу.

Во-вторых, наш мифический страх – средство манипулирования нами. Через страхи очень удобно подчинять и управлять. Элементарно: вместо реагирования на реальные угрозы и опасности – пенсионную реформу, например, – люди готовы массово бояться какого-нибудь условного ГМО.

– Значит, в условном телевизоре будем много говорить про условное ГМО и не будем говорить про реальную пенсионную реформу. Бойтесь ГМО! Нам выгодно, когда вы массово, всем стадом, боитесь ГМО. Невыгодно, когда вы – каждый по отдельности и все вместе – реагируете на пенсионную реформу. Поэтому «Россия без ГМО» – нужный «патриотический» лозунг!

Это для иллюстрации – гипотетическая логика гипотетических инопланетян, допустим, намерившихся управлять нами всерьез и надолго.

А зачем нам управленцы-инопланетяне? Лучше нам самим управлять собой с помощью хорошо обученных и внушающих доверие управленцев-людей. И своими мифическими страхами нам тоже лучше управлять самим. С помощью хорошо обученных и внушающих доверие психотерапевтов. А они рекомендуют свои мифические страхи высвечивать, высмеивать и тем самым от них освобождаться.

Впрочем, не психотерапевты это придумали, они только констатируют древний факт. Стихийно формировавшиеся издревле способы изживания мифических страхов – веселые народные праздники про нечистую силу. Или, кто постарше, вспомним любимую забаву из пионерско-лагерного детства – рассказывать по ночам ну очень страшные истории. Принцип в обоих случаях один: бояться – понарошку, веселиться – всерьез.

Научиться пользоваться этим полезным принципом, чтобы реагировать на реальные, а не мифические угрозы – задача рубрики.

Вот с ГМО – уже не условного, а конкретного – в порядке ликбеза и начнем. В следующем номере.

Автор: Андрей ДАРЬИН.

Этот материал опубликован в молодой городской газете «Калужский объектив», № 31. Адрес редакции: 248600, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54.