Эксперимент над калужским двором: «Градус» взяли под прицел камер

В среду, 1 августа, у кафе «Градус» на улице Николо-Козинской появились первые камеры.

- Начинаем новый интересный эксперимент по изучению влияния систем видеофиксации на безопасность дворов и спокойствие жителей окружающих домов, - написал в Facebook инициатор проекта «Безопасный город» Яков Казацкий. - Камер будет несколько, некоторые со звукозаписью. Они будут охватывать прилегающую к кафе территорию и близлежащий двор. Все камеры будут выведены в пункт управления системой в УВД, а также ряд других силовых структур, включая Росгвардию. Теперь у правоохранителей не будет проблем с доказательством состава преступления и оперативным опознанием/задержанием буянов - виновников. Посмотрим через месяц, насколько изменится жизнь этого двора.

Напомним, что жители домов, прилегающих к кафе «Градус», неоднократно обращались в правоохранительные органы и городскую управу по поводу поведения посетителей пивнушки, которые шумят, мусорят и ведут себя агрессивно.

В подобной ситуации оказались и жители домов на Дзержинского, 46А и 48. Им не даёт нормально жить бар «2x2». Обращения жителей в различные инстанции пока не смогли изменить ситуацию.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе нужны видеокамеры? Пишите в комментариях!