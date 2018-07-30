Роспотребнадзор: калужане сами провоцируют клещей

В понедельник, 30 июля, на заседании областного правительства обсудили ситуацию с иксодовым клещевым боррелиозом и другими заболеваниями, передающимися при укусе клещами. С 23 по 29 июля 130 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области, в том числе - 45 детей. Было обследовано 46 клещей, снятых с людей, в 10 случаях выявлен боррелиоз.
- В основном нападение клещей происходит из-за несоблюдения элементарных требований поведения при выезде на природу, - прокомментировали информацию в Управлении Роспотребнадзора по Калужской области.
– Ну, на природу, я с вами согласен. Леса не обработаешь. А то, что касается массового отдыха наших граждан – парки, скверы, надо обрабатывать! – ответил на это глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.
– Есть случаи нападения клещей в парках, скверах?
– Нет!- ответили главе региона.
Роспотребнадзор напоминает: при выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже - надеть сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты - плотные. Желательно применять репелленты. Можно применять препараты и для одежды. Защитные полосы наносят на рукава на уровне плеча, вокруг воротника. Детям защитные полосы наносят на уровне пояса. Осматривайте себя и одежду, придя домой, а также все, что принесли с собой из леса.
Уважаемые читатели! А как вы защищаетесь от клещей? Пишите в комментариях!
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