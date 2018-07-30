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Как в Калуге митинговали «против людоедского закона»

30.07.2018 08:33 12 2607
Как в Калуге митинговали «против людоедского закона»

В минувшую субботу, 28 июля, в сквере Ленина калужская КПРФ провела митинг против повышения пенсионного возраста. Повод – более чем значимый, событие оказалось не очень.

Диспозиция

 «Смело, товарищи, в ногу», – первое, что я услышал, припарковавшись у сквера за 10 минут до начала. Звучали любимые песни российских коммунистов. Смелых товарищей оказалось немного – человек 300, мои ожидания были несколько завышенными.

В эпицентре митинга – вплотную к памятнику Ильичу теснились люди, в основном, немолодые – из тех, что уже успели. В смысле, успели выйти на пенсию. Флаги, как водится, красные, среди них бросился в глаза – с изображением команданте Че. Под ним двое молодых ребят.

За спинами активных участников прогуливались пассивные. На скамейках у фонтана отдыхали совсем уж случайные, некоммунистические, горожане. Тут же аполитичная девушка торговала детскими поездками на электромобилях. Чуть дальше две другие – катанием на лошадках.

Два полицейских не спеша ходили по периметру сквера, иногда останавливаясь, чтобы ответить на вопросы мирных граждан. Еще несколько стояли группкой поодаль, в кустах через дорогу. Я было сфотографировал и их (фотограф я и вообще никакой и техника у меня никакая), но получилось что-то вроде «найди кота» (ой, нет, не кота), и фото я удалил.

Ораторы: всех в отставку, кроме членов КПРФ

Ровно в 11 началось.

Первым, как и полагается по статусу, выступил глава фракции КПРФ в Заксобрании области Н.И. Яшкин. После товарищеских приветствий он задался вопросами с легко предсказуемыми ответами и выводами:

– Есть здесь представители «Единой России»? Поднимите руки. Нет. Есть представители ЛДПР? Тоже нет. «Справедливой России»? Вижу несколько представителей… Итак, только КПРФ показала себя народной партией, борющейся против антинародного людоедского закона о повышении пенсионного возраста.

Будь я политическим оппонентом товарища Яшкина, написал бы что-нибудь, вроде: «Ну, вот! Кому пенсий ждать лишних 5–8 лет, а то и не дождаться. А кому самопиаром позаниматься». В общем, кому война, а кому – привычные политические маневры. Но я не политический оппонент товарища Яшкина. Т.е. я вообще не политический. Поэтому напишу, например, что выступление лидера калужских коммунистов прерывалось время от времени аплодисментами, отнюдь не бурными.

Следующий оратор, рабочий Калужского завода телеграфной аппаратуры Белоусов А.В., делал упор на лживость российского телевидения. Помянул недобрым словом Малахова, заклеймил телезвезд, рекламирующих преступный закон, назвал глумлением слова Киселева: «До пенсии у нас не доживают только алкоголики и наркоманы».

– Вот как они, перевертыши, поливают из телевизора помоями наш народ! – поставил на место Киселева с Малаховым товарищ Белоусов.

– У них только на Украине проблемы, у них одни только страшные бандеровцы в каждом эфире – у России других проблем нет.

Между прочим, данный товарищ в положительном смысле сослался на «Калужский перекресток»! В одном из номеров газеты Белоусов прочитал, что пенсионная реформа в России проводится в интересах МВФ. Получается, «Калужский перекресток» – хоть и не «Искра», хоть и не «Правда», но чего-то да стоит. Правильной дорогой идете, товарищ Фалалеев!

– Может ли такая власть считаться легитимной? Нет! – закончил  свое выступление рабочий-партиец.

Еще я услышал, что пенсионная реформа – часть программы геноцида русского народа. Ораторы приводили и примеры геноцида из повседневных калужских реалий:

– Что творится со здравоохранением? Чтобы пройти диспансеризацию, я должен обойти три поликлиники в разных районах города, – сокрушался один из них. – А что с образованием?  Сокращение бюджетных мест в ВУЗах, рост цен на платное обучение, унизительная зарплата у преподавателей…

Услышал, что президент занял свое кресло обманом – до выборов о возможном повышении пенсионного возраста даже не упоминал – ни словом, ни намеком. А добился своего, не прошло и полгода – и вот вам. Каков, а?!

– В Конституции прямо говорится, что пенсионный возраст изменить нельзя. Поэтому чтобы принимать такой закон, нужно сначала изменить Конституцию. А они нас считают неграмотным стадом, не знающим основного закона своей страны – Конституции. И делают, что хотят.

Удивил товарищ О.А. Козлов. Положение скромное – рабочий завода «Тайфун». Он, в частности, рассказал о прелестях – без иронии и злорадства – жизни престарелых жителей Германии. «Агент Госдепа?» – мелькнула в моей неполитической голове шальная мысль. Он поведал, как у них, империалистов, все хорошо и прекрасно. Как сидят их пенсионеры по вечерам в уютных ресторанчиках. Какие у них дома, дворики, машины, газоны.

– Там не увидишь на улицах людей с протянутой рукой, как у нас перед храмами… И так во всех странах Запада!

Такая оговорка из уст русского коммуниста дорогого стоит. Смело, но не в ногу шагаете, товарищ!

Глаголом жег сердца митингующих товарищ Трутнев А.С., представившийся поэтом (ну уж если А.С., то чего же и ждать).

– Партия власти – партия перевертышей, партия социального садизма…

А до меня словно эхом доносилось: «Только КПРФ, только хардкор!»

– Всеобщая стачка рабочих и крестьян…

И я словно перечитывал свой школьный советский учебник по истории.

Зрители: тоже против, но без Ильича

Между делом я заговаривал и с активными, и с пассивными участниками действа.

Первые на диалог шли охотно, готовы были не только полностью представиться, но и паспортные данные предоставить, если надо. Главным образом, повторяли слоганы ораторов.

Вторые, стоявшие за пределами «активного ядра» – в «диффузной зоне», вели себя намного сдержанней – имен-фамилий не называли, резких слов избегали. Одна из них, интеллигентного вида дама среднего возраста, представившаяся Еленой, сформулировала общий трэнд:

– С КПРФ я себя не отождествляю, политикой вообще мало интересуюсь. Но повышение пенсионного возраста – это такая беда, которая бьет по всем обычным людям, независимо от их политических взглядов. Поэтому пришла, посмотреть, послушать. Но если бы митинг был не узкопартийный, а просто общегражданский, я бы чувствовала себя здесь уверенней. Да и многие мои знакомые, думаю, пришли бы.

Постфактум в фейсбучной группе «Калуга и калужане» я прочел комментарий к сообщению о событии:

– Если бы не засилье красных флагов, можно было бы и поучаствовать.

Автор: Петр РЫЧКОВ.
Фото: Андрей ЗАВОДСКОЙ.


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Тэги: общество фоторепортаж
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