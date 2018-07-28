«Кровавую луну» засняли в калужском небе

Фото Александра Протасова, Сухиничи, 27.07.2018.

Вечером в пятницу, 27 июля, жители Калужской области могли наблюдать полное лунное затмение. Полная фаза явления проходила с 22:30 до 00:13.

В Калуге небо, к сожалению, было затянуто облаками. Но из Сухиничей и Ульяново пользователи соцсетей сообщали о том, что «кровавая луна» видна на небе.

Это затмение луны стало самым длительным за последние 18 лет. Всего на нынешнее столетие намечено 225 лунных затмений. 85 из них будут полными.