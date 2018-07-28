Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Суббота, 28 июля
$ 62.95 0.14
73.82 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

«Кровавую луну» засняли в калужском небе

28.07.2018 09:04 0 1376 Дмитрий Ивьев
«Кровавую луну» засняли в калужском небе

Фото Александра Протасова, Сухиничи, 27.07.2018.

Вечером в пятницу, 27 июля, жители Калужской области  могли наблюдать полное лунное затмение. Полная фаза явления проходила с 22:30 до 00:13. 

В Калуге небо, к сожалению, было затянуто облаками. Но из Сухиничей и Ульяново пользователи соцсетей сообщали о том, что «кровавая луна» видна на небе.

Это затмение луны стало самым длительным за последние 18 лет. Всего на нынешнее столетие намечено 225 лунных затмений. 85 из них будут полными.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество
Еще новости из рубрики «Общество»

Калужские ракеты отреставрируют за 4 миллиона 27.07.2018 11:31

Проверка слуха: калужане пустили бродячих коней на шашлыки 27.07.2018 10:35

Как подростку найти работу на лето 27.07.2018 09:40

Градус накала: у скандальной пивнушки повесят камеру и поставят полицейских 26.07.2018 16:05

Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы! 26.07.2018 14:28


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 04 августа, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

вс 29 июля, 16:00
Первый детский турнир по мини - гольфу
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
пт 03 августа, 16:00
Мастер-класс для волшебников
Безумная лаборатория
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
ср 22 августа, 12:00
"Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

сб 28 июля, 21:00
D.E.F.A.M.E.
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 04 августа, 21:00
Тур памяти Михаила Горшенёва
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 августа, 19:00
«Настроение лета», концерт группы «Орион»
Гостиные ряды
вс 05 августа, 17:00
Группа Mortid
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Миссия невыполнима: Последствия
Убежище дьявола
Килиманджара
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» получил благодарность за обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов проведения ЕГЭ

Жители Калужской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

«Газпром межрегионгаз Калуга» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения абонентов-неплательщиков

В первом полугодии 2018 года филиал «Калугаэнерго» принял более 108 тысяч обращений от потребителей

Последние объявления на KupiSlona.ru

Крыло заднее R (четверть) Chevrolet Sens

Цена: 4 000 руб.

Крыло заднее R BMW X5 F15

Цена: 80 000 руб.

Крыло переднее L VW Golf 2

Цена: 1 000 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

Новые Интернет возможности - теперь можно в Сети заказать ритуальные товары

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.