Как подростку найти работу на лето

27.07.2018 09:40 1134

Калужская школьница рассказала «Перекрёстку», как искала подработку на летние каникулы.

Мы с Сашкой спускались вниз по лестнице, а вслед нам неслось:

— Идите, идите отседова! Хватит здесь шастать! Я, между прочим, после ночного дежурства, а вы меня разбудили!

Я шла и думала: «Чтобы я ещё раз согласилась работать промоутером — да никогда в жизни!»

За компанию

В промоутеры я попала случайно два года назад — мне было 14. Школьный знакомый Сашка нашёл подработку в организации, которая оказывает интернет-услуги. Я отправилась на собеседование за компанию с ним. Заполнила анкету, и неожиданно меня приняли.

Работа заключалась в том, чтобы предлагать клиентам, вживую и по телефону, услуги фирмы, а также расклеивать объявления и раздавать рекламные листовки. По поводу зарплаты сразу предупредили: оклада нет, сколько заработаем — столько и заплатят.

Первый блин

В самом начале для нас провели несколько тренингов, на которых сотрудница компании объяснила суть работы. Потом теорию закрепили на практике: мы отправились по квартирам вместе с опытными работниками, которые показывали, как правильно общаться с клиентами. На четвёртый день мы начали работать самостоятельно.

Трудовой день, точнее вечер, начинался в 18:00 — приходить раньше смысла нет, потому что большинство людей на работе. Весь дом — 60 квартир — удавалось обойти часа за три. Первое время, конечно, было боязно. Жители общались неохотно, говорили, что в наших услугах не нуждаются. Лишь немногие отнеслись доброжелательно.

Желание работать промоутером таяло с каждым днём. «Эх, хотелось бы чего-нибудь другого, чем просто ходить по домам и раздавать листовки, — думала я. — Ведь я гожусь на большее!»

«Хватит здесь шастать!»

Последней каплей стал случай, когда нас с Сашкой в довольно грубой форме выставили из подъезда. Мы позвонили в очередную квартиру. В ответ — тишина. Только направились к следующей, как дверь первой квартиры открылась и в проёме возник силуэт мужчины довольно крупного телосложения

— Здравствуйте! — бодро начала я. — Мы из телекоммуникационной компании. Хотим предложить вам…

— Вы зачем в дверь звоните? — перебил меня мужчина.

— Мы хотим предложить… — снова начала было я, но тот опять не дослушал.

— Да мне всё равно, чего вы предлагаете! Идите отседова! Хватит здесь шастать! Я, между прочим, после ночного дежурства!..

Мы извинились, но мужчина продолжал на нас кричать. Потом, разозлившись, схватил моего приятеля за руку и начал отталкивать его к лестнице. Обернулся ко мне и буркнул:

— А ты что стоишь? Идите отсюда, я сказал!

Я была в шоке от произошедшего.

В итоге за полтора месяца работы я продала услуги компании только одному клиенту и заработала всего 840 рублей, после чего поняла, что ходить по квартирам явно не моё.

Помощник библиотекаря

Подработку на следующее лето я стала искать задолго до каникул. Ещё в апреле сходила на Молодёжную биржу труда, где меня внесли в списки соискателей. Правда, предупредили, что сначала работу предлагают детям из многодетных семей, а потом уже всем остальным.

Мне повезло! В конце июня позвонили с биржи и предложили вакансию помощника библиотекаря, от которой отказалась девочка из льготного списка. Все необходимые для работы документы: ИНН, СНИЛС — я оформила заранее. Побегать пришлось только за медицинской справкой. 3 июля со мной подписали трудовой договор на месяц, и я приступила к работе. Она оказалась несложной: я убирала территорию перед библиотекой, клеила стикеры на старые книги, оформляла новые, работала с карточками читателей. Продолжительность трудового дня для меня и других подростков, которые работали в библиотеке, составляла всего 2,5 часа. Так что времени было достаточно, чтобы потом и с друзьями погулять, и в кино сходить, и книги почитать.

В августе получила зарплату — 5100 рублей. Учитывая, сколько времени я была ­занята, неплохо, по-моему.

«Мы вам перезвоним»

Вдохновившись прошлогодним успехом, этой весной снова отправилась на Молодёжную биржу. Но ни в мае, ни в июне мне так и не перезвонили. Тогда я позвонила сама, в ответ услышала:

— Извините, работу не даём — в этом году нет финансирования.

Поиски вакансий в Интернете также ни к чему не привели. На первый взгляд, предложений вроде бы много: оператор на аттракционы, помощник по уходу за животными, промоутер… Но, когда узнаёшь подробности, выясняется, что нужны либо мужчины, либо люди старше 18. Чаще всего говорят:

— Оставьте ваши данные, мы вам перезвоним.

Судьба сама говорит: отдохни!

Пока что перезвонили только из двух мест: из одной калужской пиццерии и известного в нашем городе Центра коррекции веса. Обеим организациям требуются промоутеры. В назначенное время я пришла на собеседование в пиццерию. Кроме меня получить работу желали ещё человек 5. Мы заполнили анкеты. Затем с нами по очереди пообщался администратор. Разговор со мной длился не больше минуты, после чего я услышала привычную фразу: «Мы вам перезвоним».

На собеседование в Центр коррекции веса я не пошла — мама отговорила, сказав, что не стоит рекламировать услуги компании с сомнительной репутацией.

Новые поиски работы успехом пока не увенчались. Может, это сама судьба говорит, чтобы я отдохнула перед выпускными экзаменами?

P.S.

— Этим летом я поняла, что подросткам найти подработку в Калуге очень сложно и в прошлом году мне, можно сказать, просто повезло. Несколько моих одноклассников сейчас работают, но трудоустроиться им удалось только благодаря знакомым. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы доступных вакансий для несовершеннолетних было больше. Для нас это хороший опыт, возможность повзрослеть, узнать цену деньгам, а ещё понять: чтобы получить достойную, интересную и высокооплачиваемую работу, нужно много учиться.

А в это время

На прошлой неделе калужские интернет-пользователи живо обсуждали вакансию, которую разместил в Сети 20-летний студент КГУ. Молодой человек предлагает услуги в качестве «мастера на все руки, бизнес-советчика». Орфография и пунктуация соискателя сохранены.

«Здравствуйте уважаемый работодатель ищу работёнку!!! — пишет студент. — Вы ломаете голову над тем как улучшить ваши бизнес дела — я тут как тут просто назначьте меня главным чуваком, всё будет супер я гарантирую. Могу починить что-нибудь, заклеить по мелочи, поиграть за вас в комп, сделать презентацию, считать там всякое — ну если так обобщить то умею практически всё, а если что-то не умею то я быстро обучусь. Готов поддержать любую вашу затею и авантюру, справлюсь с любой работой!!!»

Свои услуги в качестве «главного чувака» калужский студент оценил ни много ни мало в 100 тыс. рублей в месяц.

Автор: Настя ЛАПТЕВА.

Эта статья была опубликована в №30 газеты «Калужский перекрёсток» от 30.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в нашем электронном архиве.

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