Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы!

Двоюродные сёстры Агата и София. Самые весёлые девчонки в мире!
«Калужский перекрёсток» объявляют фотоконкурс «Семейный альбом».
У каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе. Дочь делает первые шаги! Папа танцует на свадьбе сына! Вся семья веселится на даче! Делитесь позитивом - присылайте свои фото на наш конкурс.
Победителей ждут приятные призы!
Фото высылайте на электронный адрес af@kp.kaluga.ru с пометкой «Фотоконкурс».
Фото Инны ГУСЕВОЙ.
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