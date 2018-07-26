Пришлите фото, на котором вы счастливы с самыми близкими людьми - и выиграйте призы!

Двоюродные сёстры Агата и София. Самые весёлые девчонки в мире!

«Калужский перекрёсток» объявляют фотоконкурс «Семейный альбом».

У каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе. Дочь делает первые шаги! Папа танцует на свадьбе сына! Вся семья веселится на даче! Делитесь позитивом - присылайте свои фото на наш конкурс.

Победителей ждут приятные призы!

Фото высылайте на электронный адрес af@kp.kaluga.ru с пометкой «Фотоконкурс».

Фото Инны ГУСЕВОЙ.