Скончался атлет Игорь Сальников

Вечером понедельника, 23 июля, в Калуге скончался известный спортсмен, атлет, мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Сальников.
Как пишут друзья покойного на его страниче «ВКонтакте», Игорь только-только вернулся из Турции, где отдыхал с семьёй. Неожиданно ему стало плохо с сердцем. Вызвали «скорую», которая доставила его в больницу, но в процессе обследования сердце остановилось. Спасти Игоря не удалось.
Ему было 38 лет. Прощание состоится в среду, 25 июля, в 11:30 по адресу: Калуга, улица Дорожная, 11/1.
Фото со странички Игоря Сальникова в ВК
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