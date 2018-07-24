Скончался атлет Игорь Сальников

Вечером понедельника, 23 июля, в Калуге скончался известный спортсмен, атлет, мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Сальников.

Как пишут друзья покойного на его страниче «ВКонтакте», Игорь только-только вернулся из Турции, где отдыхал с семьёй. Неожиданно ему стало плохо с сердцем. Вызвали «скорую», которая доставила его в больницу, но в процессе обследования сердце остановилось. Спасти Игоря не удалось.

Ему было 38 лет. Прощание состоится в среду, 25 июля, в 11:30 по адресу: Калуга, улица Дорожная, 11/1.

Фото со странички Игоря Сальникова в ВК