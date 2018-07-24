Пора домой: прекращено преследование калужского бизнесмена, сбежавшего из страны

В понедельник, 23 июля, генпрокуратура заявила, что отменит постановление о возбуждении уголовных дел на восьмерых российских бизнесменов и бывших чиновников, которые сейчас скрываются за границей.

Эти люди входят в так называемый список Бориса Титова. Российский бизнес-омбудсмен представил его в начале года Владимиру Путину. По словам Титова, входящие в него люди сбежали за границу от несправедливого уголовного преследования, но хотят вернуться на родину, если государство гарантирует им свободу. В список вошли 16 человек.

И вот работа в этом направлении дала первые плоды. Среди тех людей, уголовное преследование которых прекращено, есть и бизнесмен из Калуги Леонид Кураев.

- Я, честно говоря, сначала не поверил, - рассказывал в своё время Титов историю калужского предпринимателя РИА «Новости» https://ria.ru/economy/20180207/1514163522.html. - Леониду инкриминируется хищение линии по производству текстурированного соевого белка с территории исправительной колонии номер три по Калужской области [находится в Товарково, - прим. ред.]. То есть он украл оборудование с территории колонии. Оборудование было внутри, а он в этот момент не был заключенным, но к нему применена мера пресечения арест, и он также должен был уехать из страны.