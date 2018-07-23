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Сосенский депутат из-за пьянки лишился прав, денег и мандата

23.07.2018 14:58 3 815 Алёна Павлова
Сосенский депутат из-за пьянки лишился прав, денег и мандата

37-летнего депутата города Сосенского Козельского района лишили мандата по решению городской думы, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. 

Сотрудники ГИБДД остановили его в феврале этого года. Инспекторы заподозрили, что водитель пьян и предложили ему пройти освидетельствование. Депутат категорически отказался, признавшись, что употреблял. Так как до того водитель уже привлекался к административной ответственности за то же нарушение, на него возбудили уголовное дело.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к 200 тысячам штрафа и лишили прав на год. Когда решение суда вступило в законную силу, решением гордумы Сосенского его лишили и депутатского мандата.

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