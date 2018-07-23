Ну тупые: IQ жителей Калужской области ниже, чем в среднем по России

На днях журналист, политтехнолог и аналитик Анатолий КАРЛИН опубликовал карту средней количественной оценки уровня интеллекта (IQ) по регионам России. За основу он взял данные PISA – международной программы оценки образовательных достижений учащихся. Выяснилось, что в среднем по России уровень IQ жителей составляет 98,8.

Это всего на 1,2 меньше, чем в среднем по странам-участникам организации экономического сотрудничества и развития. Она объединяет самые прогрессивные государства, живущим согласно принципам демократии и рыночной экономики.

Как оказалось, самый высокий IQ в России у жителей Москвы – 106,3 балла. Интересно, что это выше, чем средний IQ жителей Японии – 105,4, а также Германии – 102,5.

Самый низкий показатель по стране зафиксирован в республике Дагестан – 89,7 балла.

Калужская область входит в список регионов с самым низким IQ по стране – менее 95. Наш средний показатель составляет 94 балла. Впрочем, калужанам на этот счет особо расстраиваться не стоит. Это сопоставимо с показателями таких стран, как Израиль, Греция, Армения.

А если пройтись по персоналиям, то среднестатистический калужанин умнее Пэрис Хилтон, чей IQ равен 70-ти, Мохамеда Али - 78, Сильвестра Сталлоне - 54, Джорджа Буша младшего (на фото) - 91.

Кликните для увеличения