Болото признали памятником природы в Калужской области

Болото в Мещовском районе Калужской области слева от дороги «Гаврики-Подкопаево», признали особо охраняемой зоной и памятником природы регионального значения, сообщило региональное министерство природы в пятницу, 20 июля.
Болото относится к переходному типу. В его центре - небольшое заросшее озеро, из которого вытекает речка Крапивенка.
- Экосистема болотного массива в целом не нарушена, - сообщило министерство. Южная и западная его части покрыта зарослями труднопроходимого ивняка, а восточная и северная части представляют собой заболоченные луга.
На болоте есть растения, занесенные в красную книгу региона: мытник болотный, пузырчатка малая и рдест остролистный. Здесь также есть осоки - сближенная и двухтычинковая, включенные в список уязвимых видов.
В болоте живут шесть видов земноводных, четыре - пресмыкающихся и 20 - млекопитающих. Из них обыкновенная гадюка и лесной нетопырь - регионально редкие виды. Встречаются и 52 вида птиц.
|
Бензин дешевеет, но не для всех 20.07.2018 11:25
Спустя 75 лет сын бойца Красной армии нашёл могилу отца в Калуге 20.07.2018 08:44
Очень сильный дождь начнется в Калужской области 20.07.2018 08:42
Калужанка погибла в аварии под Воронежем 19.07.2018 13:49
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Стартер BMW X5 E70 3.0si 12412354701
Насос гур WV Golf 4, Skoda Octavia, Bora KYB 100
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: