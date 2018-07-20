Болото признали памятником природы в Калужской области

Болото в Мещовском районе Калужской области слева от дороги «Гаврики-Подкопаево», признали особо охраняемой зоной и памятником природы регионального значения, сообщило региональное министерство природы в пятницу, 20 июля.

Болото относится к переходному типу. В его центре - небольшое заросшее озеро, из которого вытекает речка Крапивенка.

- Экосистема болотного массива в целом не нарушена, - сообщило министерство. Южная и западная его части покрыта зарослями труднопроходимого ивняка, а восточная и северная части представляют собой заболоченные луга.

На болоте есть растения, занесенные в красную книгу региона: мытник болотный, пузырчатка малая и рдест остролистный. Здесь также есть осоки - сближенная и двухтычинковая, включенные в список уязвимых видов.

В болоте живут шесть видов земноводных, четыре - пресмыкающихся и 20 - млекопитающих. Из них обыкновенная гадюка и лесной нетопырь - регионально редкие виды. Встречаются и 52 вида птиц.

Уважаемые читатели, а знаете ли вы красивые места на природе, в окрестностях Калуги и в области, куда приятно выбраться погулять или на шашлычок? Поделитесь ими в комментариях.