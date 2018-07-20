Курица в Калуге стабильно дорожает

20.07.2018 13:51 721

Цена на куриное мясо - традиционно самое дешевое из всех других - за прошедшую неделю выросла на 4% или более чем на 4 рубля за килограмм. Данные мониторинга цен в пятницу, 20 июля, традиционно опубликовало региональное правительство.

Также на 0,9% подорожала вареная колбаса (+4,5 руб./кг), сметана на 1,7% (+2,6 руб./кг), апельсины – на 3% (+2 руб./кг). При этом, по данным мониторинга, куриное мясо растет в цене как минимум уже три недели. С 27 июня оно подорожало более чем на 10%. При этом цены на охлажденную и мороженную курятину в регионе остаются самыми низкими в ЦФО.

Также в регионе самые низкие цены на куриные яйца, сахар, печенье, соль, пшено и яблоки.

Самые дорогие в ЦФО у нас мясные консервы, сливочное и подсолнечное масло, молоко, капуста, лук и помидоры.

За прошлую неделю в области подешевели макароны, черный чай и овощи.

Снизились также оптовые цены на бензин на 2,8% (1,5 тыс. руб./тонну) и на дизельное топливо – на 1% (0,5 тыс. руб./тонну). Но на розничные цены это не повлияло.