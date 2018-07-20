Спустя 75 лет сын бойца Красной армии нашёл могилу отца в Калуге

В четверг, 19 июля, на воинском кладбище Калуги прошла поминальная молитва за упокоение души умершего в 1943-м году солдата Красной армии Меера Лейбовича Гербат.
Уроженец Андижана во время войны служил рядовым. В 1943-м, после ранения, попал в Калужский военный госпиталь, где и умер. Родные так и не узнали, где и как похоронен их родственник.
После войны семья Гербат уехала в Израиль, но у 82-летнего сына Меера Лейбовича - Арье, все эти годы теплилась надежда найти могилу отца. И вот недавно к нему в Израиль пришло уведомление, что место захоронения родного человека обнаружено.
В Калугу Арье прибыл вместе с супругой и дочерьми. Семья Гербат у могилы родственника поблагодарила всех, кто принимал участие в его поиске.
Молитву за упокоение души погибшего прочитал главный раввин Калуги и Калужской области Михоэль Ойшие.
Семья Гербат приехала почтить память родственника в полном составе.
Фото автора.
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