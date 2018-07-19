Илья Варламов проинспектирует Обнинск

Некоторое время назад популярный блогер Илья Варламов, известный своими критическими заметками, заявил о готовности проехаться по городам России по приглашению мэров и позже опубликовать свои впечатления о населенном пункте.

На своей странице в Instagram Варламов заявлял о намерении посетить Обнинск ближе к празднованию Дня Города. И вот уже сегодня в группе ВК «Типичный Обнинск» сообщили о его приезде.

По условиям проекта выбор маршрута определяет компьютер. То есть, ни сам Варламов, ни сопровождающие его чиновники не будут планировать места для посещения. Это позволит составить непредвзятое впечатление о городской среде.