Илья Варламов проинспектирует Обнинск

Некоторое время назад популярный блогер Илья Варламов, известный своими критическими заметками, заявил о готовности проехаться по городам России по приглашению мэров и позже опубликовать свои впечатления о населенном пункте.
На своей странице в Instagram Варламов заявлял о намерении посетить Обнинск ближе к празднованию Дня Города. И вот уже сегодня в группе ВК «Типичный Обнинск» сообщили о его приезде.
По условиям проекта выбор маршрута определяет компьютер. То есть, ни сам Варламов, ни сопровождающие его чиновники не будут планировать места для посещения. Это позволит составить непредвзятое впечатление о городской среде.
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