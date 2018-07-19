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Подростки остались без работы на лето

19.07.2018 12:16 5 1071 Оксана КОЛОСОВА
Подростки остались без работы на лето

Два года моя старшая дочь во время летних каникул подрабатывала. В первый раз искала работу самостоятельно. Год назад сделала это с помощью Молодёжной биржи труда.

Несбывшиеся планы

Работала дочь весь июль помощником библиотекаря в одной из библиотек Калуги по два с половиной часа в день. На руки получила 5100 рублей. Конечно, не Бог весть какие деньги, зато подросток заработал их самостоятельно, а это для него в любом случае ценный опыт. Зарплаты хватило дочке и на недорогие наряды, и на кино с мороженым.

Этим летом она снова планировала поработать. Заранее, ещё в начале апреля сходила на биржу, встала на учёт и стала ждать звонка. Не дождавшись, позвонила туда сама.

— Извините, но в этом году мы, к сожалению, работу не даём, — ответили дочери. — У нас трудности с финансированием.

Предположив, что дочка могла что-то не так понять, я сама позвонила на биржу и убедилась, что информация абсолютно верная.

На мели

Деятельность Молодёжной биржи финансируется из двух источников: областного и муниципального бюджетов. Материальные затруднения организация испытывает не первый год. Для сравнения: в 2016-м регион выделил на временное трудоустройство несовершеннолетних 3 млн. 612 тыс. рублей, город — 1 млн. 400 тыс. В 2017 году Молодёжная биржа получила из областной казны 3 млн. 135 тыс. рублей, из муниципальной — 500 тыс. В нынешнем году город выделил 600 тыс. рублей, область — фактически ноль.

— В подобной ситуации мы оказались впервые, — говорит заместитель директора Молодёжной биржи г. Калуги Александр МАКАРОВ. — В этом году изменился порядок расходования средств из регионального бюджета. Если раньше мы могли тратить их на возмещение заработной платы работодателям, то теперь — только на материальную поддержку ребят: из расчёта 850 рублей в месяц на человека. Однако многие работодатели, например, школы, не могут работать с нами без компенсации заработной платы. Средств, выделенных городом, недостаточно, чтобы хотя бы частично возместить те потери, которые мы имеем в связи с сокращением объёма финансирования из регионального бюджета.

Всё это уже привело к тому, что Молодёжная биржа труда лишилась нескольких партнёров-работодателей, в том числе одного из самых крупных — МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги». Это довольно чувствительно, если учесть, что местные предприятия не очень-то охотно идут на трудоустройство несовершеннолетних — слишком много законодательных заморочек и ответственности.

Профанация трудоустройства

Из-за финансовых трудностей сократился так называемый средний период участия подростков в программе.

— Теперь ребята, вместо того чтобы полноценно работать три-четыре недели, трудятся в лучшем случае неделю, — объясняет Александр Макаров. — Это очень мало! Да и не каждый работодатель пойдёт на такие условия.
Детям от такого «трудо­у­стройства» тоже ни горячо, ни холодно.

— Если зарплата за месяц примерно 5 тысяч, то за неделю, получается, тысяча? — рассуждает дочь. — Мало! Нет, уж если работать, так работать.

«Денег нет, но вы  держитесь!»

Руководство Молодёжной биржи несколько раз обращалось в горуправу с просьбой о помощи. Всякий раз там говорили, что ситуация на контроле и вопрос решается, однако воз и ныне там.

— Мы понимаем, что бюджет не резиновый, и не просим миллионов — ясно, что столько нам никто не даст, — говорит мой собеседник. — Но хотя бы две-три сотни тысяч, наверное, можно найти. В том же Обнинске, например, на эти цели выделено около 2,5 млн. рублей. А областная столица почему-то просела. Крайними же оказываются подростки. И самое главное — эти деньги нужны нам сейчас, а не в ноябре-декабре. Ложка дорога к обеду.
На фоне резкого сокращения финансирования парадоксальным выглядит тот факт, что плановое задание, поставленное на этот год перед Молодёжной биржей, напротив, увеличилось.

— Наша задача — трудоустроить более тысячи человек, — рассказывает Александр Макаров. — По сравнению с прошлым годом задание увеличено примерно в 1,4 раза, а объёмы финансирования сокращены. Но это же абсурдно!
Впрочем, по бумагам наверняка всё, как всегда, будет хорошо. На данный момент работой обеспечены уже более 500 калужских подростков. Вопрос качества этого трудоустройства для чиновничьей статистики значения не имеет.

 Наша справка 

В Калуге подросткам обычно доверяют следующие виды работ: мелкий ремонт школьной мебели, выращивание рассады для пришкольной территории, уход за комнатными растениями, сор­тировка и ремонт книг, подготовка формуляров для библиотеки, уборка школьной столовой, территорий учебных заведений. Подростки, трудоустроенные в учреждения дополнительного образования и в образовательные учреждения, выполняют работы по озеленению помещений, ремонтируют мебель, обновляют библиотечные фонды, занимаются работами по благоустройству территории и помещений к новому учебному году. Средняя заработная плата в месяц для подростков в 2017 году составила 6100 рублей.

Эта статья была опубликована в №29 газеты «Калужский перекрёсток» от 17.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

 


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Тэги: общество
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