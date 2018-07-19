Россельхознадзор попросил МЧС полетать над полями

Во вторник, 17 июля, калужский Россельхознадзор и Росреестр вместе с ГУ МЧС России по Калужской области провели совместную операцию по поиску нарушителей земельного законодательства.

Сотрудники этих ведомств искали тех, кто не занимается рекультивацией земель и их защитой от водной и ветровой эрозии, причем делали это при помощи дронов.

Спасатели запускали над участками квадрокоптер, который записывал текущее состояние земель, а сотрудники Росреестра по кадастровому номеру определяли владельцев тех участков, которые не занимались их обработкой и защитой. То есть нарушали ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»



В результате признаки нарушения закона были обнаружены на участках с кадастровыми номерами: