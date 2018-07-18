Калужские налоговики поправили казанских журналистов

В среду, 18 июля, мы опубликовали новость по информации казанского портала «Инказан», раскрывшем ряд деталей о налоговом эксперименте, который начнется четырех регионах России, в том числе и в нашей области, в 2019 году.
- В данной статье отражена недостоверная информация, в частности в отношении стоимости регистрации в мобильном приложении для самозанятых в размере 10 тысяч рублей, - говорится в письме, присланном Управлением ФНС по Калужской области. - Речь идет о специальном мобильном приложении, с помощью которого самозанятые смогут зарегистрироваться в налоговой службе без посещения центров регистрации, а также уплачивать налоги без налоговой отчетности. Мобильное приложение для самозанятых, как и все мобильные приложения, разработанные Федеральной налоговой службой, распространяется бесплатно. В рамках специального налогового режима для самозанятых планируется установить ставку налога в размере 3% от профессионального дохода для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, и 6% - для самозанятых, оказывающих услуги юрлицам.
Также калужское Управление ФНС особо подчеркивает, что дает легализация самозанятым и перечисляет эти преимущества по пункам:
С учётом официальных данных калужских налоговиков и того факта, что казанский информационный портал удалил информацию о плате за подключение к приложению, текст предыдущей статьи был отредактирован.
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