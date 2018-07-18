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Калужские налоговики поправили казанских журналистов

18.07.2018 15:54 0 510 Сергей ПЕТРОВ
Калужские налоговики поправили казанских журналистов

В среду, 18 июля, мы опубликовали новость по информации казанского портала «Инказан», раскрывшем ряд деталей о налоговом эксперименте, который начнется четырех регионах России, в том числе и в нашей области, в 2019 году.

- В данной статье отражена недостоверная информация, в частности в отношении стоимости регистрации в мобильном приложении для самозанятых в размере 10 тысяч рублей, - говорится в письме, присланном Управлением ФНС по Калужской области. - Речь идет о специальном мобильном приложении, с помощью которого самозанятые смогут зарегистрироваться в налоговой службе без посещения центров регистрации, а также уплачивать налоги без налоговой отчетности.  Мобильное приложение для самозанятых, как и все мобильные приложения, разработанные Федеральной налоговой службой, распространяется бесплатно.  В рамках специального налогового режима для самозанятых планируется установить ставку налога в размере 3% от профессионального дохода для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, и 6% - для самозанятых, оказывающих услуги юрлицам.

Также калужское Управление ФНС особо подчеркивает, что дает легализация самозанятым и перечисляет эти преимущества по пункам:

  • Упрощенное получение легального статуса предпринимателя без визита в ФНС
  • Получение доступа к финансовым инструментам, кредиты на развитие бизнеса и для личных нужд (к примеру ипотека) 
  • Получение налогового капитала на развитие
  • Возможность официально заключать договора на основании статуса самозанятости, требовать исполнения по ним обязательств и отстаивать свои права через суд
  • Формирования и использования рейтингов как подтверждение профессионализма и надежности физического лица, что будет способствовать налогоплательщику налога на профессиональный доход увеличению дохода, за счет повышения количества заказов
  • Упрощенная регистрация на платформах где ведется верификация пользователей.
  • Доступ к оформлению виз на основании справок о доходах

С учётом официальных данных калужских налоговиков и того факта, что казанский информационный портал удалил информацию о плате за подключение к приложению,  текст предыдущей статьи был отредактирован.


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Тэги: общество фнс
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