Калужские налоговики поправили казанских журналистов

В среду, 18 июля, мы опубликовали новость по информации казанского портала «Инказан», раскрывшем ряд деталей о налоговом эксперименте, который начнется четырех регионах России, в том числе и в нашей области, в 2019 году.

- В данной статье отражена недостоверная информация, в частности в отношении стоимости регистрации в мобильном приложении для самозанятых в размере 10 тысяч рублей, - говорится в письме, присланном Управлением ФНС по Калужской области. - Речь идет о специальном мобильном приложении, с помощью которого самозанятые смогут зарегистрироваться в налоговой службе без посещения центров регистрации, а также уплачивать налоги без налоговой отчетности. Мобильное приложение для самозанятых, как и все мобильные приложения, разработанные Федеральной налоговой службой, распространяется бесплатно. В рамках специального налогового режима для самозанятых планируется установить ставку налога в размере 3% от профессионального дохода для самозанятых, оказывающих услуги физлицам, и 6% - для самозанятых, оказывающих услуги юрлицам.

Также калужское Управление ФНС особо подчеркивает, что дает легализация самозанятым и перечисляет эти преимущества по пункам:

Упрощенное получение легального статуса предпринимателя без визита в ФНС

Получение доступа к финансовым инструментам, кредиты на развитие бизнеса и для личных нужд (к примеру ипотека)

Получение налогового капитала на развитие

Возможность официально заключать договора на основании статуса самозанятости, требовать исполнения по ним обязательств и отстаивать свои права через суд

Формирования и использования рейтингов как подтверждение профессионализма и надежности физического лица, что будет способствовать налогоплательщику налога на профессиональный доход увеличению дохода, за счет повышения количества заказов

Упрощенная регистрация на платформах где ведется верификация пользователей.

Доступ к оформлению виз на основании справок о доходах

С учётом официальных данных калужских налоговиков и того факта, что казанский информационный портал удалил информацию о плате за подключение к приложению, текст предыдущей статьи был отредактирован.