С калужанами посоветуются о будущем «купола», Губернского парка и кинотеатра «Центральный»

Вечером в среду, 18 июля, на площадке «Точка кипения-Калуга» состоится первая большая общественная дискуссия о судьбе трёх крупнейших городских проектов. Речь идёт о Губернском парке, «куполе» бывшего рынка и кинотеатре «Центральный».

- Дискуссия пройдёт в режиме форсайта, - сообщают организаторы мероприятия. – По каждому из трёх объектов составляется список возможных вариантов развития. Далее каждый пункт будет обсуждаться на предмет положительных и отрицательных сторон. Итогом работы станет набор возможных сценариев по каждому проекту с максимальным количеством аргументов за и против. Этот список будет передан городскому голове для анализа и учёта мнения городского сообщества. Возможно, родившиеся на мероприятии идей станут основой для построения нового будущего представленных объектов.

В дискуссии примут участие девелоперы, архитекторы, представители бизнеса и городской администрации. К разговору также приглашаются активные горожане. Озвучить свои идеи они могут в словесном выступлении или в виде презентации.

Организаторы обращают внимание, что все участники должны пройти обязательную предварительную регистрацию на сайте «Точки кипения-Калуга».

Уважаемые читатели! А какие ещё значимые для города темы нужно было бы обсудить публично? Пишите в комментариях!

Напишите также, каким вы видите будущее названных выше объектов. Мы передадим ваши идеи участникам «Точки кипения».