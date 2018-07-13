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Как жил в Калуге последний декабрист

13.07.2018 14:46 1 408 Татьяна Светлова

Пётр Свистунов провёл в нашем городе 6 лет. К 215-летию со дня его рождения в Доме Батенькова подготовили специальную экспозицию.

В конце марта 1857 года после объявленной амнистии декабрист Пётр Николаевич Свистунов приезжает в Калугу вступать в наследственные права. Брат Алексей передаёт ему доставшиеся от отца родовые имения в Козельском и Лихвинском уездах Калужской губернии и просит заняться ими. Пётр Николаевич принимает имущество, но остаётся жить в Калуге, в доме возле Московских ворот.

Из богатой семьи

Судьба этого декабриста очень интересна. Родился Свистунов 27 июля 1803 года в Санкт-Петербурге в очень богатой аристократической семье, имевшей до 5 тысяч душ в разных губерниях и каменный дом в Северной столице. Образование получил блестящее: до 12 лет воспитывался в Иезуитском пансионе, затем — в Пажеском корпусе, был корнетом Кавалергардского полка. Он прекрасно играл на виолончели, фортепиано, пел и сочинял музыку. Иногда музицировал по нескольку часов в день.

Юный корнет Свистунов много читал и особенно увлёкся книгами Жан-Жака Руссо. А в 1824 году познакомился с Пестелем. Обаяние и красноречие Пестеля произвели сильное впечатление на Свистунова, он горячо поддержал декабристов и стал одним из представителей Южного общества в Петербурге. ­Пестелю нужны были свои люди в Северной столице.

В Москву опоздал

В день восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади 22-летнего Свистунова не было. Накануне его отправили из Петербурга в Москву с сообщением о готовившемся выступлении. Но получилось так, что в Москву спешили два гонца: представитель декабристов и царский посол. Не доезжая Вышнего Волочка, царский гонец обогнал Свистунова, и тот со своей депешей опоздал. Начинается следствие… 125 декабристов осуждены. Дело Свистунова расследовали целый год. Пётр Николаевич был человеком прямым и не отрицал своего участия. Его осудили на каторжные работы и сослали в Сибирь. Долгое время он провёл на Читинских рудниках, после послабления наказания жил на поселении в Кургане, Тобольске. Родственники постоянно высылали ему деньги, газеты, журналы, книги. В Кургане Пётр Николаевич обвенчался с 16-летней влюблённой в него местной барышней Татьяной, дочерью окружного начальника. Со временем у них родилось пятеро детей. Сохранились свидетельства современников, которые утверждают, что  в просторном двухэтажном доме Свистуновых, купленном в Тобольске, собирались друзья, устраивались музыкальные вечера. Хозяева радушно принимали гостей. Очень любили детей. Помимо своих Свистуновы воспитывали ещё двух девочек, одна из которых была дочерью ссыльного польского офицера. По праздникам в дом приходили и дети бедняков. Их мыли, хорошо кормили, одаривали сладостями и давали деньги. Свистунов был добр с прислугой, единственное, что его выводило из себя, это неумение повара готовить бифштексы. Тогда он вызывал бедолагу к себе, горячился, выговаривал ему и грозил расчётом. Свистуновы всегда элегантно одевались: наряды для них выписывала из Парижа сестра Петра Николаевича графиня Глафира де Бальмен. Расходы оплачивал брат Алексей. Пётр Николаевич тоже не бездельничал, работал письмоводителем в губернском правлении и в статистическом комитете.

Гостиная в доме Гавриила Степановича Батенькова, где собирались декабристы.

Встреча со Львом Толстым

После амнистии Свистуновы едут в Москву. Петру Николаевичу дают несколько дней для свидания с родными, а затем он приезжает в Калугу.

— Декабристам запрещалось жить в столицах, и они отправляются в свои имения или к родственникам, — говорит директор музейно-краеведческого центра «Дом Г. С. Батенькова» Елена ЛЕВИНА. — У Петра Николаевича в Калуге были и родственные связи, и знакомые. Тогда по губернии расселилось около 30 декабристов. В Калуге живут Евгений ­Петрович Оболенский, Гавриил Степанович Батеньков, приезжает Николай Серге­­е­­­­вич Кашкин. В то время шла подготовка реформы по отмене крепостного права, существовал Калужский губернский комитет, занимающийся этим вопросом. В его состав входил и Свистунов. Кроме того, Пётр Николаевич занимался в Калуге общественной деятельностью, был попечителем женского училища, которое позже переименовали в женскую гимназию (сейчас это школа № 5). Там он преподавал французский язык и музыку. Свистунов не оставлял игру на виолончели. А его старшая дочь Магдалина даже училась у знаменитого Листа и давала концерты, в том числе и в нашем городе. В Калуге Пётр Николаевич прожил до 1863 года, а затем переехал в Москву. Он называл себя последним декабристом, так как был младше многих своих соратников и пережил их. Современники отзывались о Свистунове как о человеке просветительских взглядов и интересном собеседнике. Известно, что Лев Толстой, закончив работу над «Анной Карениной», планировал написать роман о восстании на Сенатской площади, но, к сожалению, так и не взялся за него. Но писатель встречался со Свистуновым и в письме к жене отметил, что они беседовали 4 часа. А когда в прессе стали обвинять декабристов, Свистунов защищал взгляды и честь своих товарищей. Он прожил до 85 лет и оставил после себя богатое эпистолярное наследие.


Печать (буква «С» и масонский знак) из частной коллекции. Возможно, принадлежала Свистунову.


Члены Калужского губернского комитета по улучшению быта крестьян. В середине — П. Свистунов.

Этот материал был опубликован в №28 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.07.2018. Ещё больше интересных статей можно найти в электронном архиве издания.

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Тэги: общество история
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