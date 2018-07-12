Ситуацию с ущемлением калужскими депутатами свободы массовой информации обсудят в Вене

Реагируя на публикацию в № 21 от 23.05.2018 «Хозяева жизни», депутаты городской Думы от партии «Единая Россия» Сергей Пройдин и Константин Сотсков подали в суд на нашу редакцию. Моральный ущерб, нанесённый, по их мнению, им газетой «Калужский перекрёсток» и сайтом kp40.ru, они оценили в 1 миллион рублей.
Напомним: в статье речь идёт об уничтожении деревьев возле школы № 24, где учатся дети в том числе и некоторых депутатов городской Думы. Автор статьи Оксана Колосова рассказала о противоположных взглядах на необходимость именно такого способа организации парковки. В статье со ссылкой на источник сообщалось, что обустройство парковки на месте зелёной зоны было инициировано вышеуказанными депутатами.
Фактом судебного преследования региональных журналистов за их профессиональную деятельность заинтересовался расположенный в Вене Офис по вопросам свободы СМИ ОБСЕ, который инициирует обсуждение данного вопроса на одном из своих заседаний.
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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