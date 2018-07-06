«Мужское достоинство» набирает популярность

Несмотря на резкие перепады погоды, калужане умудряются собирать урожай, варить варенье и консервировать овощи.

Начался второй летний месяц. Забот у дачников не только не убавилось, но даже заметно прибавилось. Помимо неустанной борьбы с сорняками началась борьба за сохранение урожая. Ведь на него то и дело посягают различные вредители. В их число записались даже скворцы и воробьи.

Как саранча

— Сегодня к нам прилетела не стая, а туча скворцов. Сели на черешню. Кричу, машу — не реа­гируют, — жалуется садовод Максим БУБИЧ. — Они после себя ягод практически не оставляют, при­­чём те даже не успевают вызреть. Если воробьи лишь наклёвывают плоды, то после визита скворцов на дереве ничего не остаётся.

Пугало пернатых давно не смущает, специальной сеткой накрывать дерево негуманно: птицы могут застрять в мелкой ячейке и погибнуть.

— Мой знакомый посадил кота в клетку, подвесил её на дерево. Клетка просторная, кот чувствует в ней себя хорошо. А вот птицы даже близко к дереву не подлетают. Но мне всё же кота жалко, — говорит Бубич.

Его сад утопает во всевозможных плодовых деревьях. Причём рядом с ними стоят даже совсем молоденькие растения, которым пошёл только второй — третий год.

Современные дачники не готовы годами ждать, когда заплодоносит то или иное дерево, поэтому были выведены скороспелые сорта. Одним из лучших сортов яблонь Бубич называет белорусский «паланэз».

— Мало посадить понравившееся растение, за ним нужно ухаживать: обязательно подкармливать, обильно поливать, пропалывать, — говорит он. — У молодого деревца ставят колышек. Если трава высокая, а саженец еле видно, то сорняки отнимут у него питательные вещества. В середине лета надо подкормить плодовые деревья концентрированным раствором фосфорно-калийных удобрений, чтобы и цветочные почки хорошо завязывались, и древесина вызревала. Если же кормить только одним азотом, растение уйдёт в зиму «зелёным» и может погибнуть.

Зреют абрикосы

У Максима Бубича в саду несколько черешен, каждое дерево — новый сорт.

— А это мой сорт, который я вывел из сеянцев-дикарей, — показывает садовод разлапистую черешню. — Косточками сеял. Вышло несколько растений с большими листьями — дай, думаю, оставлю. У одного были ягоды крупные, но большую часть плода занимала косточка, у другого деревца плоды совсем мелкие. Из пяти растений выбрал одно. Назвал «находка». Это растение одним из самых первых в саду плодоносит: как только на рынке начинают торговать привозной черешней, мы едим свои ягоды.

А ещё в саду стоит усеянный плодами абрикос. Хотя уход за деревом ничем не отличается от ухода за другими косточковыми, растение всё же не готово к погодным сюрпризам нашей полосы. Даже зимостойкие сорта могут вымерзнуть, а весенние заморозки порой уничтожают все завязи.

Помидорный лес

Овощи на участке Бубича растут в высокой и просторной теплице. Он считает, что в таких условиях хороший урожай обеспечен. Ведь всем растениям достаточно тепла и света.

— Многие дачники стараются посадить как можно больше растений, имея при этом совсем небольшой парник, — рассказывает Максим Михайлович. — Когда растения живут слишком близко друг к другу, им не хватает воздуха и света, за ними неудобно ухаживать. В итоге урожайность падает. Пусть лучше растений будет немного, зато урожай они дадут максимальный.

В одной теплице у садовода растут и огурцы, и помидоры, и баклажаны, и перцы.

— В этом году мы томаты посадили поздно, — признаётся Бубич. — Обычно ели их уже в мае, а сейчас — в июне.



Среди привычных красных плодов встречаются вот такие тёмные экзоты.

Томаты Максим Михайлович сажает высокорослые не только потому, что площадь позволяет. Индотерминантные помидоры дают в разы больше урожая, чем их низкорослые собратья.

— Формирую томаты я в один ствол, удаляя пасынки и нижние листья, — показывает Бубич мощные помидоры, увешанные плодами. — Пробовал формировать растения в 2–3 ствола, мне не понравилось — плоды получаются уж больно мелкие. Каждый год стараюсь высадить какие-то новые сорта. Раньше я увлекался томатами. Испробовал более 270 сортов.

Сейчас на участке он высаживает в основном гибриды. Они более устойчивы к различным заболеваниям, дают неплохой урожай. Да и селекционеры каждый раз стараются вывести что-то новое.



Высокоурожайный томат «мужское достоинство».

Так, в последние годы у дачников популярностью пользуется сорт «мужское достоинство», или «аурелия». Конечно, ценят его не за внешний вид, который, действительно, напоминает детородный орган, а за вкусовые качества. К тому же томаты устойчивы к перепадам температур, плоды не растрескиваются и идеально подходят для засолки.

Гибрид «третьяковский», прозванный «третьяковской галереей», отличается высокой урожайностью, устойчивостью к различным заболеваниям.

Самосевом в теплице выросли томаты черри «вишня красная».

— В прошлом году плодов черри было столько, что мы не успевали их собирать!

С фитофторой на томатах Бубич борется весьма оригинальным способом: три раза за сезон обрабатывает помидоры раствором фурацилина. Одну таблетку нужно растворить в литре воды, при этом вода должна быть горячей, иначе она не растворится. Можно предварительно таблетку растолочь. Перед применением раствор необходимо остудить.

Фурацилин — известный противомикробный препарат, который широко применяется в медицине. Огородники утверждают, что он справляется и с грибком на растениях.

— Помидоры обрабатывают три раза за сезон: в момент роста, вегетации, когда наливаются плоды, и при их созревании.

Огуречные лианы

— Огурцов мы посадили немного — штук 8. Среди них один сорт — китайский. В прошлом году он давал плоды по 60–70 см в длину. Но на вкус они были жестковатыми. В этом году китайские огурцы дают сладкие, вкусные плоды, но их очень мало. На растении много цветов, при этом 99% — мужские. Толку от них никакого. Всего 2–3 цветка завязались, — сокрушается Максим Михайлович, показывая всю в цветах огуречную лиану.

От китайских огурцов больше цветов, чем плодов.

Зато его порадовали популярные гибриды — «зятёк», «тёща», «кураж».

— Прежде чем посадить семена, я изучил упаковку. На ней написано, что один пасынок даёт до 14 кг овощей. Думаю: а если не пасынковать, да кормить получше, ухаживать тщательнее, что получится? Попробовал. В итоге огурцов столько, что мы уже и не знаем, куда их девать. Раньше я лишние листья старался обрывать, а теперь ничего не удаляю: натянул веревку — и оплетаю её лианой. Стараюсь все стебли поднимать с земли, некоторыми оплетаю прямо материнский стебель. Подкармливаю растения тем, что есть под рукой: в бочки траву кидаю и настаиваю, развожу водой, проливаю. А так, в основном, применяю комплексные удобрения.



Белые баклажаны имеют более нежный вкус.

Растут в теплице и непривычные для глаз белые баклажаны. Уход за ними ничем не отличается от ухода за их фиолетовыми сородичами. А вот на вкус они лишены привычной горечи. Сортов белых баклажанов в последнее время вывели очень много, есть среди них и ранние, и средние, и поздние.

Вот и Максим Михайлович со дня на день будет собирать первый урожай.

Рядом с баклажанами рас­тут перцы. Плоды крупные, мясистые, но пока стоят зелёные. Среди них можно отметить высокоурожайный гибрид сладкого красного перца среднего срока созревания «бандай».

— Работы у огородников сейчас хватает, только успевай поливать да полоть! И так — изо дня в день, — говорит на прощание Бубич.

Эта статья была опубликована в №27 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.