«Мужское достоинство» набирает популярность

Несмотря на резкие перепады погоды, калужане умудряются собирать урожай, варить варенье и консервировать овощи.
Начался второй летний месяц. Забот у дачников не только не убавилось, но даже заметно прибавилось. Помимо неустанной борьбы с сорняками началась борьба за сохранение урожая. Ведь на него то и дело посягают различные вредители. В их число записались даже скворцы и воробьи.
Как саранча
— Сегодня к нам прилетела не стая, а туча скворцов. Сели на черешню. Кричу, машу — не реагируют, — жалуется садовод Максим БУБИЧ. — Они после себя ягод практически не оставляют, причём те даже не успевают вызреть. Если воробьи лишь наклёвывают плоды, то после визита скворцов на дереве ничего не остаётся.
Пугало пернатых давно не смущает, специальной сеткой накрывать дерево негуманно: птицы могут застрять в мелкой ячейке и погибнуть.
— Мой знакомый посадил кота в клетку, подвесил её на дерево. Клетка просторная, кот чувствует в ней себя хорошо. А вот птицы даже близко к дереву не подлетают. Но мне всё же кота жалко, — говорит Бубич.
Его сад утопает во всевозможных плодовых деревьях. Причём рядом с ними стоят даже совсем молоденькие растения, которым пошёл только второй — третий год.
Современные дачники не готовы годами ждать, когда заплодоносит то или иное дерево, поэтому были выведены скороспелые сорта. Одним из лучших сортов яблонь Бубич называет белорусский «паланэз».
— Мало посадить понравившееся растение, за ним нужно ухаживать: обязательно подкармливать, обильно поливать, пропалывать, — говорит он. — У молодого деревца ставят колышек. Если трава высокая, а саженец еле видно, то сорняки отнимут у него питательные вещества. В середине лета надо подкормить плодовые деревья концентрированным раствором фосфорно-калийных удобрений, чтобы и цветочные почки хорошо завязывались, и древесина вызревала. Если же кормить только одним азотом, растение уйдёт в зиму «зелёным» и может погибнуть.
Зреют абрикосы
У Максима Бубича в саду несколько черешен, каждое дерево — новый сорт.
— А это мой сорт, который я вывел из сеянцев-дикарей, — показывает садовод разлапистую черешню. — Косточками сеял. Вышло несколько растений с большими листьями — дай, думаю, оставлю. У одного были ягоды крупные, но большую часть плода занимала косточка, у другого деревца плоды совсем мелкие. Из пяти растений выбрал одно. Назвал «находка». Это растение одним из самых первых в саду плодоносит: как только на рынке начинают торговать привозной черешней, мы едим свои ягоды.
А ещё в саду стоит усеянный плодами абрикос. Хотя уход за деревом ничем не отличается от ухода за другими косточковыми, растение всё же не готово к погодным сюрпризам нашей полосы. Даже зимостойкие сорта могут вымерзнуть, а весенние заморозки порой уничтожают все завязи.
Помидорный лес
Овощи на участке Бубича растут в высокой и просторной теплице. Он считает, что в таких условиях хороший урожай обеспечен. Ведь всем растениям достаточно тепла и света.
— Многие дачники стараются посадить как можно больше растений, имея при этом совсем небольшой парник, — рассказывает Максим Михайлович. — Когда растения живут слишком близко друг к другу, им не хватает воздуха и света, за ними неудобно ухаживать. В итоге урожайность падает. Пусть лучше растений будет немного, зато урожай они дадут максимальный.
В одной теплице у садовода растут и огурцы, и помидоры, и баклажаны, и перцы.
— В этом году мы томаты посадили поздно, — признаётся Бубич. — Обычно ели их уже в мае, а сейчас — в июне.
Среди привычных красных плодов встречаются вот такие тёмные экзоты.
Томаты Максим Михайлович сажает высокорослые не только потому, что площадь позволяет. Индотерминантные помидоры дают в разы больше урожая, чем их низкорослые собратья.
— Формирую томаты я в один ствол, удаляя пасынки и нижние листья, — показывает Бубич мощные помидоры, увешанные плодами. — Пробовал формировать растения в 2–3 ствола, мне не понравилось — плоды получаются уж больно мелкие. Каждый год стараюсь высадить какие-то новые сорта. Раньше я увлекался томатами. Испробовал более 270 сортов.
Сейчас на участке он высаживает в основном гибриды. Они более устойчивы к различным заболеваниям, дают неплохой урожай. Да и селекционеры каждый раз стараются вывести что-то новое.
Высокоурожайный томат «мужское достоинство».
Так, в последние годы у дачников популярностью пользуется сорт «мужское достоинство», или «аурелия». Конечно, ценят его не за внешний вид, который, действительно, напоминает детородный орган, а за вкусовые качества. К тому же томаты устойчивы к перепадам температур, плоды не растрескиваются и идеально подходят для засолки.
Гибрид «третьяковский», прозванный «третьяковской галереей», отличается высокой урожайностью, устойчивостью к различным заболеваниям.
Самосевом в теплице выросли томаты черри «вишня красная».
— В прошлом году плодов черри было столько, что мы не успевали их собирать!
С фитофторой на томатах Бубич борется весьма оригинальным способом: три раза за сезон обрабатывает помидоры раствором фурацилина. Одну таблетку нужно растворить в литре воды, при этом вода должна быть горячей, иначе она не растворится. Можно предварительно таблетку растолочь. Перед применением раствор необходимо остудить.
Фурацилин — известный противомикробный препарат, который широко применяется в медицине. Огородники утверждают, что он справляется и с грибком на растениях.
— Помидоры обрабатывают три раза за сезон: в момент роста, вегетации, когда наливаются плоды, и при их созревании.
Огуречные лианы
— Огурцов мы посадили немного — штук 8. Среди них один сорт — китайский. В прошлом году он давал плоды по 60–70 см в длину. Но на вкус они были жестковатыми. В этом году китайские огурцы дают сладкие, вкусные плоды, но их очень мало. На растении много цветов, при этом 99% — мужские. Толку от них никакого. Всего 2–3 цветка завязались, — сокрушается Максим Михайлович, показывая всю в цветах огуречную лиану.
От китайских огурцов больше цветов, чем плодов.
Зато его порадовали популярные гибриды — «зятёк», «тёща», «кураж».
— Прежде чем посадить семена, я изучил упаковку. На ней написано, что один пасынок даёт до 14 кг овощей. Думаю: а если не пасынковать, да кормить получше, ухаживать тщательнее, что получится? Попробовал. В итоге огурцов столько, что мы уже и не знаем, куда их девать. Раньше я лишние листья старался обрывать, а теперь ничего не удаляю: натянул веревку — и оплетаю её лианой. Стараюсь все стебли поднимать с земли, некоторыми оплетаю прямо материнский стебель. Подкармливаю растения тем, что есть под рукой: в бочки траву кидаю и настаиваю, развожу водой, проливаю. А так, в основном, применяю комплексные удобрения.
Белые баклажаны имеют более нежный вкус.
Растут в теплице и непривычные для глаз белые баклажаны. Уход за ними ничем не отличается от ухода за их фиолетовыми сородичами. А вот на вкус они лишены привычной горечи. Сортов белых баклажанов в последнее время вывели очень много, есть среди них и ранние, и средние, и поздние.
Вот и Максим Михайлович со дня на день будет собирать первый урожай.
Рядом с баклажанами растут перцы. Плоды крупные, мясистые, но пока стоят зелёные. Среди них можно отметить высокоурожайный гибрид сладкого красного перца среднего срока созревания «бандай».
— Работы у огородников сейчас хватает, только успевай поливать да полоть! И так — изо дня в день, — говорит на прощание Бубич.
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