Калужане сдали больше 20 литров крови

В четверг, 5 июля, в Калужском областном молодёжном центре, как мы ранее и сообщали, прошла массовая акция по сдаче крови. На призыв о помощи откликнулось более 60 калужан, рассказали нам организаторы.
Непосредственно к сдаче крови допустили 48 человек. У каждого из них взяли 450 мл. То есть всего резерв Калужской областной станции переливания крови за несколько часов пополнился на 21,6 л крови.
Уважаемые читатели! А как вы помогаете другим людям? Пишите в комментариях!
|
Пропал дом: ещё одному историческому зданию грозит снос 05.07.2018 16:21
Почему повышают пенсионный возраст 05.07.2018 14:00
Первый апелляционный суд разместят в Калуге 04.07.2018 16:27
Акимов претендует на пост председателя совета директоров РЖД 04.07.2018 11:26
«Шесть рукопожатий» помогли калужанке найти бабушку с портрета 04.07.2018 10:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Скоба переднего L суппорта Nissan Primera P10
Патрубок воздушного фильтра Renault Logan
Патрубок воздушный Skoda Fabia 1.4 AQW
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: