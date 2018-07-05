Калужане сдали больше 20 литров крови

В четверг, 5 июля, в Калужском областном молодёжном центре, как мы ранее и сообщали, прошла массовая акция по сдаче крови. На призыв о помощи откликнулось более 60 калужан, рассказали нам организаторы.

Непосредственно к сдаче крови допустили 48 человек. У каждого из них взяли 450 мл. То есть всего резерв Калужской областной станции переливания крови за несколько часов пополнился на 21,6 л крови.

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