Почему повышают пенсионный возраст

По указке МВФ

Несмотря на то что последний кредит по линии МВФ был взят в июле 1999 года, Россия сохраняет полноценное членство в этой организации. В Москве регулярно работают миссии фонда, периодически выдавая формально необязательные, но по факту неукоснительно исполняемые правительством «рекомендации».

По итогам работы одной из таких миссий 19 мая 2017 года МВФ выпустил заявление, в котором выдал российскому правительству новую порцию таких «рекомендаций»:

1) продолжать вкладывать выручку от продажи энергетического сырья в американские ценные бумаги;

2) удерживать инфляцию в пределах 4% в год;

3) законодательно повысить возраст выхода на пенсию, что «будет способствовать смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда».

Министр финансов и одновременно управляющий от Российской Федерации в МВФ Антон Силуанов тогда поспешил заявить, что «выводы МВФ в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике».

Экономика

Логика правительства состоит в том, что вследствие общего роста продолжительности жизни россиян пропорция между работающими и пенсионерами увеличилась в сторону пенсионеров. Отсюда следует вывод, что работающие уже не в силах «прокормить» растущее число пенсионеров. Это фактически то же обоснование, которое мы видим в документе МВФ.

Вместе с тем привязка числа работающих к числу пенсионеров не имеет никаких экономических оснований. На самом деле пенсии могут выплачиваться из каких угодно источников. Вместо этого правительство пытается навязать обществу идеалистически-либеральную модель Пенсионного фонда как некую замкнутую систему, куда сколько входит, столько должно и выходить.

Можно сказать и иначе. Вместо развития экономики для повышения доходов населения правительство пошло по пути снижения уровня жизни до состояния экономики. Самое парадоксальное: всё это происходит под мажорные реляции об экономическом росте. Хотя на самом деле деньги у правительства на пенсии не просто есть — их очень много.

Резервы экономики

Недавно Минэнерго оценило себестоимость добычи нефти в России в 3–8 долларов за баррель. На момент написания этой статьи её цена на мировом рынке составляла почти 78 долларов за баррель. Куда же идут эти деньги, кроме как в карманы олигархов? Эксперты подсчитали, что за последние 5 лет Центральный банк России потратил на «спасение» проблемных банков от 3,5 до 5 трлн. рублей. Для сравнения: на пенсии всех россиян ежегодно тратится 7,2 трлн. рублей.

Объём оффшорного капитала равен финансовым активам внутри страны. Иначе говоря, количество денег, которые российские нувориши хранят в Великобритании, Швейцарии, на Кипре и т.д., равно сумме средств, которыми располагает всё население России внутри страны.

Доходы бюджета имеют огромный резерв, достигаемый путём введения прогрессивной шкалы налогообложения, когда размер налога прямо пропорционален размеру дохода. Однако эта тема всегда была табуирована как в правительстве, так и в подконтрольных СМИ.

Социология

В России сейчас есть два типа пенсионеров. Первые — это люди совсем преклонного возраста. Они живут исключительно на пенсию, получаемую от государства. Для них как раз ничего не изменится, а если и изменится, то даже в лучшую сторону: пенсии могут немного повысить.

Второй тип — работающие пенсионеры, считающие: «на одну пенсию не проживёшь». У этих людей есть ещё силы для того, чтобы продолжать работать. Вместе с тем такой двойной доход вызывает неприятие олигархической власти, которая пытается разными методами его пресечь. К примеру, отменой индексации пенсий.

Отдельная категория — работающие люди, до пенсии ещё не дожившие. Какая-то часть из них в своей жизненной стратегии рассчитывает на получение пенсии, какая-то часть не рассчитывает. Предложенная правительством реформа будет способствовать тому, что людей, НЕ рассчитывающих на пенсию, станет больше, а рассчитывающих — меньше.

Неизбежное экономическое следствие — рост теневого сектора экономики и сокращение собираемости подоходного налога, поскольку одна из мотиваций отказаться от получения «серой» зарплаты предсказуемо ослабнет.

Демография

Необходимость ­повышения пенсионного возраста правительство обосновывает ростом продолжительности жизни россиян. При этом в СМИ постоянно происходит подмена показателя средней продолжительности жизни (средний возраст всех умерших в 2017 году) показателем ожидаемой продолжительности жизни (расчётная средняя продолжительность жизни всех родившихся в 2017 году).

Официальные данные о реальной продолжительности жизни не публикуются, поэтому мы можем ссылаться только на неофициальные сведения, озвученные публичными лицами. Так, председатель Владимирского профобъединения Надежда Сухарникова сообщила, что средняя продолжительность жизни мужчины — 64,4 года. Учитывая, что пенсионный возраст для мужчин хотят поднять до 65 лет, ставшая сейчас популярной фраза «А зачем мне работать на эту пенсию, если я до неё не доживу?» не выглядит таким уж бахвальством.

Справедливости ради нужно сказать, что показатель средней продолжительности жизни применительно к пенсиям употреблять не совсем корректно. Вместе с тем определённая истина в этом есть, и, по оценкам экспертов, после проведения реформы до пенсии не будет доживать приблизительно пятая часть мужчин.

Политика

Пенсионная реформа — попытка сделать обычных граждан ответственными за некие внутренние проблемы правительства, к которым они не имеют никакого отношения. Неслучайно один из ведущих российских политологов Андрей Фурсов говорит о том, что у нас нет экономического кризиса, а есть кризис политико-административный.

По его мнению, мы вступаем в эпоху «тёмных веков», когда старая цивилизация уже исчезла, а новой ещё нет и вообще непонятно, что будет. Постсоветский период неминуемо заканчивается, социальное государство сворачивается, наступает эпоха с совершенно иным характером взаимоотношений между государством и гражданином.

С другой стороны, государство, каким бы оно ни было, это единственное, что защищает обычного человека. Поэтому ломать его из-за того, что что-то не нравится, самоубийственная инфантильность. И это, пожалуй, главное, что нужно всегда помнить.

Эта статья была опубликована в №27 газеты «Калужский перекрёсток» от 04.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.