Первый апелляционный суд разместят в Калуге

Депутаты внесли в Госдуму проект закона о создании в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов. Они будут действовать в пределах судебных округов, предложенных в законопроекте, каждый из которых включает в себя несколько регионов.

В апелляционные суды общей юрисдикции будут направляться жалобы на не вступившие в силу акты, принятые в первой инстанции судом, расположенным на территории соответствующего апелляционного округа. Также туда будут попадать на пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией по отношению к апелляционным судам, судам субъектов, районным судам и мировым судьям на территории соответствующего кассационного округа. Кассационный суд будет рассматривать жалобы и представления на вступившие в силу акты и дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Предлагается расположить кассационные суды так:

Первый кассационный суд – город Саратов;

Второй кассационный суд – город Москва;

Третий кассационный суд – город Санкт-Петербург;

Четвертый кассационный суд – город Краснодар;

Пятый кассационный суд – город Пятигорск;

Шестой кассационный суд – город Самара;

Седьмой кассационный суд – город Челябинск;

Восьмой кассационный суд – город Кемерово;

Девятый кассационный суд – город Владивосток;

Кассационный военный суд – город Новосибирск.

Апелляционные суды предлагают разместить так:

Первый апелляционный суд – город Калуга;

Второй апелляционный суд – город Санкт-Петербург;

Третий апелляционный суд – город Сочи;

Четвертый апелляционный суд – город Нижний Новгород;

Пятый апелляционный суд – город Новосибирск;

Апелляционный военный суд – городской округ Власиха Московской области.

Уважаемые читатели! А какие ещё органы власти можно было бы разместить в нашем городе? Пишите в комментариях!