Первый апелляционный суд разместят в Калуге

Депутаты внесли в Госдуму проект закона о создании в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов. Они будут действовать в пределах судебных округов, предложенных в законопроекте, каждый из которых включает в себя несколько регионов.
В апелляционные суды общей юрисдикции будут направляться жалобы на не вступившие в силу акты, принятые в первой инстанции судом, расположенным на территории соответствующего апелляционного округа. Также туда будут попадать на пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией по отношению к апелляционным судам, судам субъектов, районным судам и мировым судьям на территории соответствующего кассационного округа. Кассационный суд будет рассматривать жалобы и представления на вступившие в силу акты и дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Предлагается расположить кассационные суды так:
|
Апелляционные суды предлагают разместить так:
|
Уважаемые читатели! А какие ещё органы власти можно было бы разместить в нашем городе? Пишите в комментариях!
|
Акимов претендует на пост председателя совета директоров РЖД 04.07.2018 11:26
«Шесть рукопожатий» помогли калужанке найти бабушку с портрета 04.07.2018 10:36
Картина дня: корь наступает, рыси расплодились 03.07.2018 20:00
Рыси расплодились под Калугой 03.07.2018 12:39
Картина дня: акция протеста, арт-пикник и победа над Испанией 02.07.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Фитнес браслет модель 8 Умные чаы
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: