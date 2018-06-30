Выпускники мечтают быть политиками, лётчиками и реабилитировать спортсменов

Какие наряды они выбрали для праздничного шествия и куда планируют поступать.

Вероника ЛЁВКИНА (школа № 29) думает связать свою профессию с экономикой и финансами. Платье для выпускного купила в Москве.

— Хотела что-то длинное, лёгкое, потому что это женственно, и высокие каблуки. Увидела это платье и влюбилась в него, — рассказала выпускница.

Маргарита СКОРИК (школа № 5) искала для выпускного что-то необычное и купила в Москве этот оригинальный комбинезон. А поступать хочет в спортивный вуз и заниматься реабилитацией спортсменов после травм или помогать больным детям.

Илья ГУБАНОВ (школа № 10) признался нам, что это его повседневная одежда, — просто ему в ней привычнее. После школы Илья планирует заниматься ремонтом авто.

Дарья САМОУКИНА (школа № 10) очень любит культуру 30–50-х годов и хотела повторить наряд стиляг. Поступать планирует в московский вуз, хочет быть лингвистом или журналистом.

Анастасия ФИЛИППОВА и Вячеслав ТИХОНОВ (школа № 21) выбирали наряды, следуя интуиции.

Мария МИРОНОВА (школа № 10) ездила за нарядом с мамой в Москву и нашла для себя идеальный. Продолжить образование хочет за границей и выбрать направление, связанное с иностранными языками.

Александра ИВКИНА (школа № 15) купила платье в Москве за неделю до выпускного. А поступать планирует в КГУ на логопеда.

Близняшки Лиля и Эллина ИСХАКОВЫ (школа № 24) мечтают стать фармацевтами. Наряды выбрали в одной цветовой гамме, ездили за ними в Москву.

— Специально надела тапочки: все в балетках, а я, как все, не люблю, — рассказала нам Лиля.

Никита АНДРЕЕВИЧ и Константин КОСТИН (школа № 2 им. Колонтаева).

Никита планирует поступить в лётное училище и стать командиром «Боинга 747». Константина больше интересует политология и юриспруденция, а ещё он любит историю и специально для выпускного сшил в ателье костюм времён Николая II.

У Виктории КУЗНЕЦОВОЙ (школа № 10) — платье-трансформер, которое из длинного превращается в короткое. Виктория думает работать с детьми или поступить на факультет таможенного дела.

Милана ТУТАКОВА (школа № 45) поделилась, что не хотела идти на выпускной в банальном платье. Милана — будущий дизайнер интерьеров.

Диане ДАВТЯН (школа № 25) выбирать наряд помогала мама. Девушка хочет стать врачом и остаться в Калуге.

Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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