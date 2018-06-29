Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов

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Региональное управление Роспотребнадзора в пятницу, 29 июня, опубликовало обновленные данные о состоянии водоёмов в нашей области.

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