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Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов

29.06.2018 16:10 0 1096 Дмитрий Ивьев
Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов

Региональное управление Роспотребнадзора в пятницу, 29 июня, опубликовало обновленные данные о состоянии водоёмов в нашей области.

Не рекомендуется купаться в следующих водоемах

Калуга:

  • р. Ока,
  • озеро Резвань,
  • р. Угра (отмель у моста Калуга - Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • пруд Вырка (верхний водоем).

Дзержинский район:

  • река Угра,
  • река Суходрев.
  • Людиновский район:
  • река Болва,
  • озеро Ломпадь.

Думиничский район:

  • пруд в п. Думиничи.

Боровский район:

  • р. Протва,
  • р. Истья,
  • р. Страдаловка.

Малоярославецкий район:

  • пруд в санатории Воробьево,
  • р. Суходрев,
  • р. Лужа.

Жуковский район:

  • пруд в Жукове,
  • пруд в д. Любицы,
  • озеро Обублянка,
  • пруд в д. Величково,
  • река Протва.

Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:

Калуга:

  • Андреевский карьер,
  • Сероводородные озера,
  • Яченское водохранилище в районе бора,
  • водоем в д. Лаврово-Песочня,
  • озеро Угорское (в районе Мостовского карьера).

Бабынинский район:

  • пруд в д. Лапино,
  • пруд в д. Хлопово.

Козельский район:

  • р. Другузка,
  • р. Жиздра.
  • пруд в Сосенском.

Мещовский район:

  • р. Турея.

Перемышльский район:

  • озеро Бездонное,
  • река Ока (в д. Гремячево).
  • Сухиничский район:
  • место организованного отдыха в Сухиничах.

Кировский район:

  • Нижнее озеро,
  • Верхнее озеро.
  • Куйбышевский район:
  • пруд Верхний в д. Садовище,
  • пруд в д. Падерки-Казенные,
  • пруд Нижний в с. Садовище.

Барятинский район:

  • озеро в д. Шершнево,
  • озеро в с. Барятино.

Мосальский район:

  • водоем в Мосальске.

Спас- Деменский район:

  • озеро Лесхоз,
  • карьер Старый,
  • карьер Новый,
  • озеро Ангстрем,
  • озеро Ипотское.

Малоярославецкий район:

  • р. Песочня.

Уважаемые читатели! А где вы любите купаться? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: общество
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