Опубликованы новые данные по чистоте водоёмов

Региональное управление Роспотребнадзора в пятницу, 29 июня, опубликовало обновленные данные о состоянии водоёмов в нашей области.
Не рекомендуется купаться в следующих водоемах
Калуга:
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Дзержинский район:
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Думиничский район:
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Боровский район:
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Малоярославецкий район:
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Жуковский район:
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Водоемы, в которых качество воды соответствует санитарным нормам:
Калуга:
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Бабынинский район:
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Козельский район:
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Мещовский район:
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Перемышльский район:
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Кировский район:
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Барятинский район:
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Мосальский район:
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Спас- Деменский район:
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Малоярославецкий район:
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Уважаемые читатели! А где вы любите купаться? Пишите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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