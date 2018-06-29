Жизнь под «Градусом»

Победу сборной России над Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу жители квартала в районе Николо-Козинской, 22, вспоминают с содроганием. Вообще, любых праздников и выходных они ожидают с тревогой: многочасовые очереди выстраиваются тогда ночью у близлежащего кафе в их дворе. Посетители забегаловки распивают у подъездов спиртное, плюются, швыряют повсюду бычки, цепляются к прохожим, испражняются на детских площадках, здесь же дерутся и горланят песни.

Закон не писан

Кафе «Градус» давно стало притчей во языцех. Практически любой калужанин, живущий в центре, знает, что именно здесь после 22:00 можно купить спиртное. Да, стоит оно дороже, чем днём в магазине, но, когда очень хочется, а достать больше негде, и такая цена сойдёт.

— В кафе в открытую торгуют алкоголем на вынос после 22:00. А ведь законом это запрещено, — говорит местная жительница Марина СЫЧЕЛОВА. — Примерно с 11 вечера оттуда спиртное выносят пакетами, такси подъезжают буквально каждую минуту. Я лично ходила с сотрудниками полиции в рейд, купила вино и спокойно вышла на улицу. Правоохранители составили протокол. На этом — всё, тишина. А ведь тут каждый вечер можно такие рейды проводить.

— В самом кафе никто из посетителей не сидит. Шесть столов внутри пустуют. На каждом — бумажка, якобы он зарезервирован. У стойки — два кассира и очередь, как в сетевом магазине. Если посмотреть меню, то ничего, кроме сухарей, не предлагают, — добавляет ещё одна местная жительница Юлия ЕВСЕЕВА.

Днём кафе зарыто, а по ночам здесь выстраиваются очереди.

Борьба с ветряными мельницами

— Это кафе открылось два года назад, и мы лишились нормальной жизни, — сокрушается Марина. — Детскую площадку приходится закрывать на замки, иначе на каждой лавочке ночью пьют, оставляют здесь бутылки и мусор. Мы не помним, когда нормально спали: ор, ругань и песни — каждую ночь. Когда жарко, кондиционер не включишь, так как ребёнок маленький спит в комнате. И окно не закроешь, иначе от жары задохнёшься, а с открытым спать невозможно — ощущение, что кричат прямо в моей квартире. Ребёнок ночью вскакивает и говорит: «Мама, почему дяди матом ругаются?» А позавчера [13 июня. — Прим. ред.] ко всему прочему посетители швыряли бутылки из кафе. Пожилая женщина из 4-го подъезда практически еженощно вызывает «Скорую» — от этого шума ей становится плохо.

Попытки решить проблему мирным путём ни к чему не привели. По словам жителей, владелец кафе объяснил им, что открыл его по закону, а кому хочется тишины, может купить себе домик в деревне.

— В какие только инстанции мы с этим вопросом не обращались: губернатору письма писали, городскому голове, в Роспотребнадзор, начальнику УМВД по Калуге. От всех одни отписки: они над этой проблемой работают. Но ничего не меняется! — возмущается Юлия. — Сотрудники Роспотребнадзора отказались приезжать и замерять уровень шума на улице — мол, мы к вам приедем, а в этот день там будет тишина.

Жители написали заявление в прокуратуру. В итоге были заведены административные дела по трём статьям: «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах», «Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов» и «Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров». Но на работе «Градуса» это никак не отразилось.

Не выдержав, жители окрестных домов провели собрание с требованием закрыть «Градус».

Недавно калужане вновь провели собрание. 94 человека выступили за закрытие кафе. Инициативная группа сходила на приём к начальнику Управления экономики и имущественных отношений Калуги Александру Архангельскому. Однако оснований для закрытия заведения тот не нашёл.

После того как жители подняли шум в соцсетях, пообщаться с владельцем кафе обещал городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ:

— Я лично встречусь с этим товарищем и переговорю. Если он решил зарабатывать деньги на территории Калуги, то делать это должен цивилизованно, учитывая все претензии людей. Торгуя несколько лет, он, видимо, уже скопил некоторый капитал, поэтому, может быть, захочет заняться другим бизнесом — например, высокотехнологичным. Благое дело — быть предпринимателем и зарабатывать, но делать это надо цивилизованно. Никто не должен страдать от его деятельности. Если люди жалуются и недовольны, он должен это учитывать.

Но даже реакция городского головы ситуацию не изменила.

— Недавно инициативная группа встречалась с администратором кафе Сергеем Овсянниковым, — рассказывает Марина. — Он пообещал, что у наших домов будут дежурить сотрудники ЧОПа, не давая неадекватным посетителям бродить во дворах. Однако пьяные как ходили, так и ходят. Сейчас городские власти прорабатывают вопрос о том, чтобы напротив кафе повесить камеру с прямым выходом на УВД. Но вряд ли это нам поможет. Готовы ли полицейские выезжать к нам по нескольку раз за ночь? Будут ли они оперативно реагировать? Мы понимаем, что кафе владелец не закроет — это золотая жила. Теперь пытаемся добиться хотя бы изменения графика, чтобы оно работало до 23:00.

Но и это владельцу заведения невыгодно. Желающие выпить приходят сюда в основном после закрытия отделов со спиртным в сетевых магазинах.

— А ещё собственник заведения пообещал, что огородит наши дворы, — говорит Марина. — Это, конечно, замечательно. Но окна нескольких домов выходят прямо на этот «Градус». От шума забор нас не спасёт.

Перепившие посетители ночуют прямо во дворах ул. Николо-Козинской.

Дошли до края

В подобной ситуации оказались и жители домов на Дзержинского, 46А и 48. Им не даёт нормально жить бар «2x2».

— Каждые выходные с 24:00 до 5:00 у нас творится настоящий кошмар, — говорит один из жильцов Михаил. — Крики, ругань, пьяные разборки, неадекватные посетители, громкая музыка из бара и подъезжающих машин.

Михаил просит не называть его фамилии и не фотографировать. По его словам, борьба за тишину в ночное время вылилась в угрозы со стороны руководства заведения.

Михаил показывает стопки бумаг — обращения в различные инстанции по поводу шума и драк, ответы из полиции. Приходили сюда с проверкой и сотрудники Роспотребнадзора.

— Прежде чем приехать, они по закону обязаны предупредить владельцев заведения. В итоге в тот вечер шумно не было, — говорит Михаил. — Хотя, когда я вызвал полицию, стражи порядка, даже сидя в машине, были шокированы громкой музыкой и спросили, нет ли у нас возможности на выходные уезжать из города.

Полицейским частенько приходится выезжать на разборки, которые устраивают у бара «2x2».

Но просто шумом здесь дело не ограничивается. По словам местных жителей, разборки подвыпивших посетителей бара нередко заканчиваются не только массовыми драками, но и стрельбой.

Один из жильцов, не выдержав, решил лично пообщаться с администрацией бара. В итоге его из заведения просто вышвырнули, да так, что ему пришлось обращаться за медицинской помощью.

— Даже уголовное дело по этому факту заведено, — говорит пострадавший — Олег. — А ещё из этого бара вышел пьяный посетитель, залез ко мне, вскрыл три машины. Ущерб составил 12 тысяч рублей.

Так с владельцем «2х2» общаются жители.

Жители домов на Дзержинского показывают ответ из городской управы, который практически один в один повторяет те, которые дали власти калужанам, проживающим на Николо-Козинской. Суть этих отписок сводится к тому, что с руководством заведений проведена рабочая встреча, в ходе которой были разъяснены нормы действующего законодательства, в том числе — по соблюдению тишины и покоя граждан в ночное время. Кроме того, было предложено усилить контроль за работой предприятия в ночное время.

Административная комиссия приняла решение оштрафовать руководство бара «2x2» на 21 тысячу рублей. Но шуметь по ночам там не перестали — похоже, заведение быстро «отбило» эти деньги.

— А вы знаете, сколько таких пивных и баров по всему городу? — откровенничают жители Николо-Козинки. — На Тульской, 38, поставили два шатра во дворах. И тоже ночи напролёт там пьют и шашлыки жарят. Вообще, интересная ситуация складывается. Торговать спиртным после 22:00 в магазинах запрещено, и это якобы сделано ради нас с вами. Зато алкоголь вовсю продают в барах, пивных и даже торгуют на вынос. И это называют поддержкой малого бизнеса. Может, и закон о запрете продажи спиртного приняли, чтобы такой бизнес расцвёл, а мы потеряли покой?

Владелец бара «2x2» Тимур ОСИПОВ нам рассказал, что, действительно, несколько серьёзных разборок у его заведения было:

— Поступали жалобы на громкую музыку, людям мешали басы. Мы пообщались с одним из жильцов, басы до определённого уровня убрали. Всегда идём навстречу, стараемся договориться. Инцидентов было немного. В этом году, действительно, произошли две серьёзные драки. Конфликты — вещь непредсказуемая, это же общепит. Мы установили камеры, у нас работает охрана. Но, если человек выходит из заведения, мы за него ответственности не несём.

Оперативно получить комментарий у владельца «Градуса» нам не удалось. Ему направлен официальный запрос.

Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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