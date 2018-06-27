Котят в Калуге продают за 300 тысяч

Недавно на одном из популярных сайтов опубликовали объявление о продаже котят сервалов.

За одного пятнистого красавца жительница Калуги просит 300 тысяч рублей. Можно ли обменять котёнка на машину или дачу, в объявлении не уточняется.

Отметим, что сервалов продают и за ещё большие деньги. При поиске по всей России встречаются котята и по 500-700 тысяч.

В дикой природе сервалы обитают по всей Африке. Длина тела обычно составляет от 90 до 135 см, высота в плечах - до 40-65 см, весит сервал 8-18 кг.

А за сколько вы готовы продать своего кота? Пишите в комментариях!